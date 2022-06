Star Wars : pourquoi Obi-Wan n’a pas tué Dark Vador ?

Énième duel entre Vador et Obi-Wan

Alors qu’une saison 2 d’Obi-Wan Kenobi n’est pas exclue, l’heure est encore à l’analyse du dénouement de la série fraîchement dévoilée sur Disney+. Passez votre chemin si vous n’avez pas encore vu l’ultime épisode, cet article contient de gros spoilers ! L’une des séquences marquantes de ce sixième chapitre n’est autre que l’affrontement entre un Obi-Wan de nouveau au sommet de sa puissance et un Vador toujours dévoré par la haine de son ancien mentor.

Évidemment, nous savions pertinemment que les deux protagonistes ne pouvaient pas mourir puisqu’ils apparaissent plus tard dans la saga. Les fans se demandaient ainsi comment l’affrontement allait se goupiller. Après un duel frénétique au sabre laser, Vador parvient à enfermer Kenobi dans la roche. Mais celui-ci s’en extirpe et revient de plus belle à la charge. Il envoie une nuée de pierres sur Vador grâce à la Force. Puis le projette au loin et finit par lui asséner un coup de sabre bien placé, découpant une partie de son casque.

La culpabilité d’Obi-Wan s’évanouit

« Je suis désolé Anakin pour tout ce qui s’est passé », lance alors Obi-Wan, le visage plein de larmes. « Je ne suis pas ton échec Obi-Wan. Ce n’est pas toi qui a tué Anakin Skywalker. C’est moi. Tout comme je vais t’anéantir », rétorque Vador. Obi-Wan quitte ensuite les lieux après avoir déclaré : « Mon ami est vraiment mort. Adieu, Dark ». Dès lors, les fans se demandent pourquoi Kenobi n’a pas achevé son ancien padawan alors que l’issue du combat lui était favorable.

Qu’on se le dise, il était impossible de tuer le Sith afin de préserver le canon. Le fait qu’Obi-Wan tienne Vador à sa merci est donc un choix scénaristique étonnant. On peut le comprendre ainsi. La série tourne autour de la culpabilité d’Obi-Wan, laquelle s’exacerbe encore plus quand il apprend qu’Anakin a survécu à leur duel sur Mustafar pour enfiler l’armure noire.

Quand Vador lui confie finalement qu’il n’est pas responsable de son basculement du côté obscur, cette culpabilité s’évanouit. Le Jedi arrive en quelque sorte au terme de son voyage d’acceptation, comprenant qu’il ne peut pas aider son ancien padawan. Obi-Wan parvient même à voir le spectre de Force de son ancien maître Qui-Gon Jinn, preuve qu’il a atteint la paix intérieure.

Sans Vador, Luke aurait pu sombrer du côté obscur

Quoi qu’il en soit, Obi-Wan n’aurait pas pu se résoudre à tuer celui qu’il considérait comme un frère jadis. Et ce malgré ses nombreux meurtres perpétrés depuis le déclenchement de l’Ordre 66. La miséricorde de Kenobi le distingue ainsi d’un Sith qui n’aurait pas hésité à achever son adversaire. Il ne bascule pas dans la haine et colère et laisse l’avenir décider de ce qu’il adviendra de Vador.

Certains estiment toutefois qu’il aurait dû achever le Sith, bras armé sanglant de Palpatine qui s’apprêtait à continuer ses ravages dans la galaxie. Mais au vu des évènements qui s’annoncent, le choix du Jedi est éclairé. Luke aura besoin de son père plus tard pour vaincre l’empereur. Si Obi-Wan avait tué Vador des années plus tôt, il est possible que personne ne soit assez puissant pour faire face à Palpatine. Luke aurait pu être corrompu par l’empereur, devenant son apprenti en lieu et place de son père. Et la galaxie aurait continué à sombrer dans les ténèbres.