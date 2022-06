Star Wars : pourquoi Luke a-t-il vaincu Vador si facilement ?

Le second duel entre père et fils – Crédit : Lucasfilm

Dans L’Empire Contre-Attaque, Luke apprend que son père n’est autre que le terrible Vador. Une révélation faite au terme d’un combat acharné dominé par le Sith. Dark Vador coupe la main de Luke afin que ce dernier ressente douleur et colère. Et bascule par la suite du côté obscur. Rien de tout ça n’arrive, Luke restant du côté lumineux malgré les tentatives de corruption de Vador et de Palpatine.

Dans l’épisode VI, le jeune Skywalker se livre. S’en suit un second combat au sabre laser contre son père. Luke s’efforce dans un premier temps de se défendre sans chercher à dominer Vador. Mais ce dernier enchaîne les provocations. Et lorsqu’il mentionne Leia, Luke craque et déclenche une rafale de coups qui lui permettent de prendre le dessus sur le Sith.

Il est étonnant qu’un guerrier aussi chevronné que Vador se fasse battre aussi facilement par un jeune Jedi inexpérimenté au combat. Plusieurs raisons peuvent néanmoins l’expliquer. En premier lieu, le conflit qui dévore Vador, lequel ne veut visiblement pas tuer son propre fils. Un premier indice d’humanité apparaît d’ailleurs quand Luke tente de le ramener du côté du bien. « C’est trop tard pour moi, fils », souligne l’homme en noir.

Vador surpassé par la fougue de Luke

Par ailleurs, Vador avait été missionné par Palpatine pour faire basculer Luke du côté obscur. En le provoquant progressivement, il tente ainsi de faire sortir sa haine alors qu’il aurait pu facilement n’en faire qu’une bouchée. Mais la provocation sur Leia déchaîne la colère de Luke, ce qui prend le Sith complètement par surprise. Celui-ci avait déjà utilisé beaucoup d’énergie pour l’intimider. Lorsque le véritable combat démarre, il est alors trop faible et haletant pour résister.

Enfin, il faut souligner également la jeunesse et la fougue de Luke comparées à l’âge plus avancé de son père. Et si un tel facteur n’avait pas gêné Palpatine lors de ses combats antérieurs, la donne n’est pas la même pour Vador dont le corps est en décomposition constante. À tel point qu’il doit régulièrement se régénérer dans une cuve à bacta et compter sur son armure qui possède d’ailleurs une faille permettant à Palpatine de tuer Vador.

Âge avancé, corps mutilé, esprit confus, effet de surprise… Telles sont les raisons qui expliquent la victoire facile de Luke, montrant d’ailleurs pourquoi Palpatine cherchait un nouvel apprenti pour remplacer un Vador diminué. Lequel n’avait en outre pas affronté un manieur de sabre laser aussi habile depuis fort longtemps. Finalement, Luke refuse de tuer son père et passe tout près de la mort, foudroyé par les Éclairs de Sidious. Après un temps d’hésitation, Vador se saisit de son maître et le jette dans un puits d’aération.