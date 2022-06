Star Wars : qu’est-il arrivé au premier sabre laser d’Anakin Skywalker ?

Dans l’univers de Star Wars, aucune arme n’est comparable au sabre laser. Mais de tous, c’est bien celui d’Anakin Skywalker qui possède la plus riche histoire. Mais ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est que le sabre laser le plus célèbre de la saga était en fait le deuxième d’Anakin, ce qui pose la […]

Anakin Skywalker © Lucasfilm

Dans l’univers de Star Wars, aucune arme n’est comparable au sabre laser. Mais de tous, c’est bien celui d’Anakin Skywalker qui possède la plus riche histoire. Mais ce que beaucoup ne savent peut-être pas, c’est que le sabre laser le plus célèbre de la saga était en fait le deuxième d’Anakin, ce qui pose la question de savoir ce qui est arrivé au premier.

Une histoire de père en fils

Dans Star Wars Episode II: L’Attaque des clones, Anakin perd son sabre laser lors d’une poursuite à travers Coruscant alors qu’il tentait d’attraper l’assassin Zam Wesell. Dans une scène presque iconique de la saga, Anakin le fera tomber dans le vide par inadvertance, avant qu’Obi-Wan ne le retrouve et ne lui redonne.

Le sabre laser d’Anakin sera plus tard détruit dans l’usine de fabrication de droïde, située sur la planète Geonosis. Alors qu’ils étaient en train d’essayer d’échapper aux bras des droïdes assembleurs, Anakin vit son bras emprisonné par une pièce de machinerie et son sabre laser, écrasé par cette dernière.

Anakin ira le faire réparer quelque temps avant la bataille de Christophsis, au début de la guerre des clones. Ce nouveau sabre aura la même forme, la même couleur bleue, le même modificateur de longueur et d’intensité et la même plaque d’activation que le premier. La seule différence notable sera la gaine d’émetteur qui avait cédé sa place à un embout anti-ondulation de lame.

Bien plus tard, Anakin (désormais Dark Vador) perdra définitivement son sabre laser lors du duel de Mustafar, qui l’opposa à Obi-Wan Kenobi. La trop grande confiance de Vador et sa haine pour son ancien mentor le pousseraa à faire une erreur qui lui coûtera ses deux jambes, son dernier bras et son sabre laser, qu’Obi-Wan récupérera à la fin du combat.

Après l’avoir gardé pendant plus de dix ans sur Tatooine, Obi-Wan donnera finalement le sabre laser d’Anakin à Luke Skywalker. « L’arme noble d’une époque civilisée » lui dira-t-il, avant que Luke ne l’utilise pour la toute première fois à bord du Faucon Millenium.