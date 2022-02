Le Livre de Boba Fett : comment ce sabre laser iconique s’est-il retrouvé dans la série ?

Maître Yoda sabre à la main – Crédit : Lucasfilm

Depuis l’épisode 5, la série Le Livre de Boba Fett a bénéficié d’un regain d’intérêt. En cause, l’intronisation du Mandalorien Din Djarin, le personnage déjà culte de la série éponyme. Grogu a également fait son grand retour, suivant sa formation sous le regard attentif de Luke. À la fin de l’épisode 6, le Maître Jedi a étonné tous les fans en sortant le sabre laser vert de Yoda. L’Enfant doit alors faire un choix :

Récupérer l’arme et poursuivre sa formation de Jedi

Prendre l’armure en Beskar laissée par Mando et rejoindre ce dernier

Alors qu’une incohérence fâcheuse s’était déjà glissée dans Le Livre de Boba Fett, la présence du sabre laser de Yoda pose question. Pourquoi Luke a-t-il l’arme en sa possession ? Dans La Revanche des Sith, Yoda perd son sabre laser lors de son duel contre Palpatine, celui-ci dégringolant dans les tréfonds du Sénat. La créature verte prend ensuite la poudre d’escampette, abandonnant de fait son sabre.

Yoda a fabriqué un second sabre laser

Selon toute vraisemblance, Yoda a fabriqué un deuxième sabre laser lors de son exil. Une théorie que l’on peut confirmer en plongeant dans les œuvres littéraires canon de la franchise. L’ouvrage Star Wars: Complete Locations nous apprend ainsi que Yoda avait un second sabre laser stocké dans sa hutte située au cœur des marécages de Dagobah. Parallèlement, la BD Darth Vader parue en 2017 met en scène Dark Sidious, affairé à brûler publiquement le sabre laser de Yoda. Un acte de propagande hautement symbolique qui confirme bien que le sabre initial de Yoda n’est plus de ce monde.

Reste désormais à savoir si Grogu choisira le (second) sabre de son illustre congénère ou l’armure en Beskar de son père adoptif. On espère toutefois qu’il puisse garder in fine les deux objets. Lesquels ne seront pas de trop face aux multiples dangers qui se dresseront plus tard sur sa route.

Source : Inverse