The Acolyte : cet acteur iconique était le premier choix pour la série Star Wars

The Acolyte n’ira pas au-delà de sa première saison. Quelques jours après l’annonce de l’annulation, les langues se délient sur les coulisses du tournage. Il se murmure notamment que Keanu Reeves était initialement pressenti pour camper le rôle du Jedi Sol, incarné finalement par Lee Jung-jae.

Les mauvaises audiences combinées au déferlement d’avis négatifs auront eu raison de la dernière série Star Wars. Malgré les intrigues laissées en suspens, The Acolyte n’aura finalement pas droit à une seconde saison. Quelques jours après cette annonce qui a déçu une partie des fans, le journaliste Jeff Sneider vient de dévoiler une information intéressante sur le casting. Un acteur cher aux fans de Matrix et de John Wick était fortement pressenti pour un rôle clé.

Cet acteur, c’est Keanu Reeves. Ce dernier était le choix numéro un de Lucasfilm pour camper le rôle du Jedi Sol, l’ancien maître d’Osha. “Bien qu’on m’ait dit que contrairement à ce rapport, Reeves n’a jamais filmé une scène pour The Acolyte, il avait été en pourparlers pour le rôle finalement joué par la star de Squid Game Lee Jung-jae”, explique le spécialiste, toujours bien rencardé sur les indiscrétions de tournage.

Keanu Reeves aurait pu incarner Sol dans The Acolyte

Si l’intérêt de l’acteur était réel, Lionsgate ne lui aurait pas permis d’aménager son calendrier chargé. Pour rappel, Keanu Reeves était déjà mobilisé sur le tournage de Ballerina, le spin-off très attendu de John Wick prévu pour 2025. Selon l’insider, le comédien était pourtant très intéressé par la saison 1 de The Acolyte, d’autant plus qu’il y aurait retrouvé Carrie-Anne Moss, son acolyte de la saga Matrix.

“En fait, ne soyez pas surpris si Keanu Reeves trouve sa place dans la franchise Star Wars à l’avenir, car Lucasfilm reste très intéressé par l’acteur, dont l’intérêt a été noté en interne”, conclut Jeff Sneider. Le comédien pourrait ainsi participer à un autre projet Star Wars dans un avenir proche, si les planètes s’alignent.

Si The Acolyte est bel et bien annulé, les fans déçus pourront se consoler en se plongeant dans les futurs romans préquels. Ces derniers se focaliseront sur certains personnages de la série comme Kelnacca, Vernestra Rwoh et Indara.