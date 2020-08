Star Wars : Un méchant oublié remplacerait Palpatine dans les prochains films

Exit Palpatine pour les prochains films ? – Crédit : Lucasfilm

L’univers Star Wars est l’un des plus riches du Septième art. Un univers si riche qu’un fan lui a rendu un brillant hommage à travers une vidéo retraçant les films, Solo et Rogue One inclus, en plus de The Mandalorian. Et au cours de son existence, Star Wars aura bien évidemment connu des méchants cultes : Dark Vador, Dark Maul, Kylo Ren, Palpatine… C’est justement le dernier cité qui est aujourd’hui le point de départ d’une rumeur. Le terrible Palpatine devrait être remplacé, pour les prochains films et une série Disney+, par un méchant bien trop oublié de la franchise.

Thrawn pourrait devenir l’antagoniste de la prochaine trilogie

Disney n’a jamais caché son ambition de lancer une nouvelle trilogie Star Wars. Alors que L’Ascension de Skywalker a terminé l’actuel arc, la société se concentre actuellement sur The Mandalorian, dont les liens entre le Sabre Noir et Moff Gideon seront expliqués dans la saison 2.

En attendant, une rumeur partagée par Wegotthiscovered explique que le nouvel antagoniste de la prochaine trilogie sera Thrawn. De quoi apporter du neuf avec ce méchant peu connu du grand public, qui pourrait également apparaître dans des séries Disney+.

L’Ascension de Skywalker avait provoqué la déception de certains fans avec le retour de Palpatine, jugeant que Disney est bien trop concentré sur la nostalgie et le revival, avec un fan-service exacerbé. Le choix de Thrawn serait donc une bonne chose, puisque la présence du personnage, né en 1991, plaira aux nouveaux fans comme aux anciens, qui connaissent déjà ce nom.

Un ennemi lié à L’Empire et au CV impressionnant

Thrawn dans Star Wars Rebels – Crédit : Lucasfilm

Car Thrawn n’est pas un personnage peu développé dans l’univers Star Wars. Après son apparition dans le roman L’Héritier de l’Empire, en 1991, ce dernier n’a cessé d’être exploré. Parmi ses faits d’arme, Thrawn fût présenté très jeune, en raison de ses capacités, à Palpatine. Reconnaissant son talent de stratège, l’Empereur fait de lui un Grand Amiral.

Un successeur spirituel de Palpatine qui n’hésitera pas à attaquer la Nouvelle République après la disparition de son mentor.

Thrawn est très différent de certains autres antagonistes, comme Dark Vador ou Palpatine. L’homme possède un grand intellect et se veut un meneur d’hommes. Suffisamment pour jouir d’une bonne réputation auprès des fans grâce à son écriture nuancée. Venant de la planète Csilla et doté d’une peau bleue, Thrawn s’est heurté au rejet de l’Empire, mais a tout de même su convaincre Palpatine de ses grandes capacités pour mener des attaques.



Reste à savoir si Thrawn sera bien l’antagoniste de la prochaine trilogie Star Wars. Une trilogie repoussée par Disney pour cause de pandémie.

Source : Wegotthiscovered