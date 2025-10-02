Luna, le cloud gaming d’Amazon fait peau neuve avec GameNight

Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, évolue pour devenir une plateforme hybride : à la fois un service pour les joueurs confirmés et un outil de divertissement accessible à tous.

GameNight, la grande nouveauté d’Amazon Luna pour jouer sans manette

Amazon prépare une grande mise à jour de son service de cloud gaming Luna. La plateforme va changer d’apparence et de fonctionnement, tout en introduisant une nouvelle option appelée GameNight. Cette nouveauté veut rendre le jeu vidéo plus accessible et convivial, en permettant de jouer en famille ou entre amis, directement depuis le salon. Il ne sera même pas nécessaire d’utiliser une manette, un simple smartphone suffira.

Amazon veut transformer chaque soirée en un moment de divertissement collectif

Contrairement à Google Stadia, qui a disparu, Amazon continue de miser sur le cloud gaming. Luna est déjà présent dans 14 pays, dont la France, et l’entreprise parle d’une version « totalement repensée ». Jeff Gattis, responsable du service, explique qu’Amazon souhaite transformer chaque soirée à la maison en un moment de divertissement collectif, avec des jeux sociaux et des grands titres inclus pour les membres Prime, sans coût supplémentaire.

La grande innovation, GameNight, cible particulièrement les personnes qui ne se considèrent pas comme des joueurs classiques. Il suffit de scanner un QR code avec son téléphone pour rejoindre une partie.

Les premiers jeux disponibles incluent Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, ainsi que des versions adaptées pour GameNight de grands classiques comme Angry Birds, Draw & Guess, Exploding Kittens et Flappy Golf Party. Au total, Amazon prévoit d’offrir au lancement une sélection d’environ 25 jeux pensés pour le multijoueurs local.

L’innovation ne se limite pas aux jeux de groupe

La bibliothèque Luna reste riche en productions plus ambitieuses. Les membres Prime pourront profiter d’un catalogue de plus de 50 titres variés : blockbusters comme Hogwarts Legacy, Indiana Jones and the Great Circle, ou Kingdom Come: Deliverance II, mais aussi des jeux indépendants et familiaux comme Dave the Diver, MotoGP 25, Farming Simulator 22 et SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom.

Pour ceux qui en veulent davantage, l’offre Luna Premium reste disponible. Elle ajoute de nombreux jeux supplémentaires au catalogue, parmi lesquels EA SPORTS FC 25, LEGO DC Super-Villains, Team Sonic Racing et Batman: Arkham Knight.

Avec cette mise à jour, Amazon veut se différencier de ses concurrents directs, comme Xbox Cloud Gaming, en visant un public plus large.

Source : Presse Citron