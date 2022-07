Steam : Valve va bientôt interdire les récompenses et les notes sur les vignettes des jeux dans le magasin

Valve va apporter un changement plutôt important dans le magasin Steam. D’ici quelques semaines, il sera interdit d’afficher les récompenses et les notes obtenues sur la vignette d’un jeu dans le magasin.

Si vous utilisez Steam, vous avez sûrement déjà remarqué les vignettes des jeux dans le magasin qui comportent parfois les récompenses et les notes obtenues. C’est notamment le cas de Hades, le fameux rogue-like développé par Supergiant Games qui a reçu de nombreuses récompenses ou encore de Hardspace : Shipbreaker, un jeu de simulation spatiale.

La vignette du jeu Hades sur Steam

À partir du mois de septembre, Valve va interdire ces vignettes des jeux qui affichent les récompenses et les notes pour susciter l’intérêt des utilisateurs. Pour les développeurs, c’est un moyen de mettre en avant leurs jeux sur une plateforme qui contient des dizaines de milliers de titres. Néanmoins, Valve estime que ces vignettes surchargées en texte apportent trop de confusion.

Les vignettes en anglais du magasin Steam isolent « une grande partie du public », selon Valve

Dans un communiqué officiel sur son blog, Valve a déclaré que : « récemment, nous avons remarqué que davantage de textes, de logos de récompenses et même de notes d’évaluations étaient inclus par les développeurs de jeux dans leurs images. Cela nous a fait réaliser que nos directives n’étaient pas aussi claires qu’elles devraient l’être. En raison de l’absence de règles clairement définies, nous avons vu des ajouts aux ressources graphiques qui créent une expérience déroutante et parfois même inexacte pour les clients ».

En effet, il n’y avait pas de règle précise jusqu’à présent quant au contenu des vignettes de jeu dans le magasin Steam. Valve explique aussi que certaines vignettes ont tellement d’informations que le logo du jeu lui-même est difficilement visible. De plus, le texte de ces vignettes est souvent écrit en anglais, « isolant une grande partie du public Steam qui ne parle pas anglais », selon Valve.

Bien entendu, les développeurs auront toujours le droit d’afficher les récompenses et les notes d’évaluations obtenues. Ils ont accès à des emplacements dédiés pour le faire sur la page Steam de leur jeu. De plus, Valve encourage toujours de mettre du texte dans les vignettes pour promouvoir, par exemple, une nouvelle mise à jour ou du contenu additionnel. Néanmoins, ce texte doit s’adapter dans les langues prises en charge par le jeu et ne pas toujours être systématiquement en anglais.

