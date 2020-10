Stranger Things : Les incohérences de la saison 2

Malgré des efforts considérables pour maintenir les fans en haleine, les scénaristes de la série Stranger Things ont eu parfois du mal à rester cohérents. La saison 2 est en effet jalonnée de nombreuses intrigues. Mais ces dernières, parfois sinueuses ou abracadabrantes, révèlent leur lot de contradictions.

La saison 2 de Stranger Things se perd dans les incohérences – Crédit : Netflix

Afin de maintenir un certain suspens, les scénaristes ont choisi de mêler différentes histoires. Mais le résultat, étonnant et déroutant, n’a pas manqué de perdre en cohérence au fil des épisodes.

Stranger Things : Des choix discutables dans la saison 2

Beaucoup de petits détails ont mis les fans en alerte. Deux exemples notoires révèlent à quel point les scénaristes ont pu se perdre dans leur raisonnement. Alors que l’apparition d’étranges créatures vient mettre à mal la ville, il est pour le moins étrange de voir Dustin héberger lui-même une bête mystérieuse. Pire : Will a bien faillir mourir à cause du Demogorgon et Dustin a refusé de donner la priorité à ses amis. Mais depuis le début de la série, ce n’est clairement pas dans sa nature. Très proche des membres du groupe, Dustin aurait normalement du les protéger.

Autre exemple : Depuis le départ de la série, le laboratoire est présenté comme un lieu dangereux. Mais Hopper prend la décision de s’y rendre seul, sans prévenir qui que ce soit de ses intentions. Ce dernier aurait pu mourir, mettant à mal la sécurité de la ville.

Eleven cumule les erreurs de parcours à cause des scénaristes

C’est sans doute le personnage qui doit faire face aux plus de choix décousus imaginés par les scénaristes. Eleven passe un an sans avoir de contacts avec Mike. Simplement parce que Hopper lui en a donné l’ordre. Pourtant tout au long de la série, Eleven n’hésite pas à défier l’autorité de ce dernier. Comment comprendre alors ce choix, qui de fait l’éloigne de la personne dont elle se soucie le plus ? Autre fait marquant : sa fuite de la cabane de Hopper. Alors qu’elle est parfaitement consciente du danger, elle décide de prendre la fuite et se faire ainsi remarquée par un habitant quasi instantanément. Ce comportement est pour le moins étonnant, alors que l’on sait que Eleven a appris de ses leçons dans la saison 1, en se cachant du Dr. Brenner.

Espérons que les scénaristes tirent les leçons de ces erreurs pour le futur. La saison 4, actuellement en tournage, nous en donnera peut-être la confirmation.

Source : Screenrant

