Stranger Things : l’incroyable transformation de l’acteur de Vecna après 8 heures de maquillage

Vecna est le nouveau vilain de Stranger Things introduit dans la saison 4 de la série phénomène. Il a une apparence humaine différente des précédents monstres comme le Demogorgon ou encore le Mind Flayer. Tandis que ces derniers ont pris vie grâce aux effets spéciaux numériques, Netflix a adopté une approche plus traditionnelle pour Vecna. C’est effectivement l’acteur Jamie Campbell Bower qui se cache sous l’apparence affreuse de Vecna.

Vecna dans Stranger Things – Crédit : Netflix

Netflix a partagé une vidéo des coulisses du tournage de la saison 4 de Stranger Things. C’est un timelapse au cours duquel Jamie Campbell Bower se transforme en Vecna. Bien que la vidéo ne dure qu’une quarantaine de secondes, la transformation a duré 8 heures en réalité.

Jamie Campbell Bower était « incroyablement patient » durant sa transformation en Vecna

Le maquillage de Vecna a été réalisé par Barrie Gower, un célèbre concepteur d’effets de maquillage spéciaux, et son équipe. Il a d’ailleurs récemment dévoilé que le design du Roi de la Nuit de Game of Thrones l’a aidé à concevoir Vecna. En effet, Barrie Gower et son équipe sont justement à l’origine du Roi de la Nuit.

watch Jamie Campbell Bower transform into Vecna in this timelapse from STRANGER THINGS 4 pic.twitter.com/TuNAqrkGZI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 15, 2022

Lors d’une interview accordée à Bloody Disgusting, Barrie Gower a expliqué que la première transformation en Vecna a pris environ 8 heures et demie. L’équipe de maquillage a ensuite réussi à réduire le temps d’application à environ 6 heures. Après le tournage à la fin de la journée, il fallait environ 1 heure et demie pour démaquiller Jamie Campbell Bower. « Vous devez garder à l’esprit que nous avions un acteur incroyablement patient qui était essentiellement le cinquième membre de notre équipe, et tout le monde s’entendait incroyablement bien », a précisé Barrie Gower.

Le maquillage de Vecna est impressionnant, mais l’équipe de production s’est aussi servie des VFX pour peaufiner l’apparence de la créature. Le nez et les pupilles de Jamie Campbell Bower ont ainsi été retirés numériquement. L’acteur a d’ailleurs réalisé toutes les cascades lui-même pour la série.

Enfin, on reverra Vecna dans la partie 2 de la saison 4 de Stranger Things attendue pour le 1er juillet sur Netflix. Comme Jamie Campbell Bower l’a lui-même annoncé, les deux derniers épisodes seront « un climax explosif ».

Source : ComicBook