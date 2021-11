Stranger Things : Netflix vend des boîtes de céréales en attendant la saison 4

Eleven et le Démogorgon illustrés sur l’une des 3 boîtes de céréales collector vendues sur la boutique Netflix (Crédits image : Netflix)

En attendant de pouvoir déguster la saison 4 de Stranger Things, qui devrait sortir à l’été 2022 avec pas moins de quatre arcs narratifs distincts, les fans peuvent se consoler au petit-déjeuner en commandant l’une des 3 boîtes collector de céréales en vente sur la boutique Netflix.

Produits dérivés Stranger Things : après les t-shirts et le jeu de rôle, place aux boîtes de céréales

Pour la promotion de sa série à succès Stranger Things, Netflix s’est allié à General Mills et trois de ses marques de céréales de petit-déjeuner : Cheerios, Lucky Charms et la moins connue en France Cinnamon Toast Crunch. Trois marques plébiscitées depuis plus de quarante ans par les Américains, petits ou grands, puisque ces céréales existaient déjà dans les années 80, l’époque où se déroule Stranger Things.

Si le design de ces trois boîtes semble un peu rétro, ce n’est pas un hasard : il s’inspire directement du design original des boîtes de céréales lorsqu’elles étaient distribuées 40 ans plus tôt, à l’époque où se passent les événements de la série de science-fiction horrifique. Chaque boîte inclut une superbe illustration en grand format d’un des héros du film : Eleven contre l’immense Demongorgon de la fin de la saison 3, un set à découper de la bande d’amis à vélo, ou encore Will perdu dans le Monde à l’envers, avec en arrière-plan la carte du tunnel souterrain de la saison 2.

Des boîtes de céréales bourrés de clin d’œil en référence aux 3 premières saisons de Stranger Things

Depuis que la série est sortie en 2016, il est possible d’acheter presque tous les types d’objets griffés avec le logo emblématique de Stranger Things. Figurines, mugs, vêtements, jeu de Monopoly… il existe même une campagne de jeu de rôle Donjons & Dragons auquel jouent la bande d’amis dans la série, avec Will en maître du jeu. Comme la bande-annonce de la saison 4, très mystérieuse, qui pose plus de questions qu’elle n’y répond, les trois boîtes de céréales en édition spéciale promettent aux fans qui en feront l’acquisition plein de petites surprises cachées.

En effet, chaque boîte est truffée de dizaines « d’easter eggs », des messages ou des clins d’œil cachés relatifs à la série. Comme sur les boîtes de céréales américaines des années 80, on retrouve des coupons de réduction, des éléments de set à découper pour créer un jeu, ou encore des avis de recherche d’enfants disparus. Les fans de Stranger Things reconnaîtront cependant que l’avis de recherche concerne Barbara Holland, aspirée dans le Monde à l’envers durant la saison 1, ou que le coupon de réduction est utilisable à Starcourt Mall, le centre commercial imaginaire de la saison 3.

En revanche, pas de coupon de réduction offert par Netflix si vous envisagez de manger votre bol de céréales le matin en lisant le dos des paquets : chaque boîte est vendue au prix de 19,86 dollars (environ 17 euros). Un prix qui fera peut-être tousser les fans de Stranger Things les plus gourmands, puisqu’une boîte de céréales « normale » ne dépasse pas les 3 ou 4 euros au supermarché.

Source : The Official Netflix Merch Shop