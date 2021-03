Stranger Things : Qui le père biologique de Eleven ?

Qui est le père de Eleven ? – Crédit : Netflix

Netflix cartonne dans le monde entier grâce à ses nombreuses productions originales. Parmi les séries acclamées, on trouve Stranger Things des frères Duffer, dont la quatrième saison serait la plus sombre. Et comme toute bonne série, ces derniers proposent leurs théories comme celle voulant que Joyce soit en réalité une meurtrière sanguinaire, rien que ça. Et en attendant que la mythologie s’étoffe avec la quatrième saison, une question reste en suspens. Il s’agit de l’identité du père biologique de Eleven, personnage principal incarné par Millie Bobby Brown.

Mais qui est le père biologique de Eleven ?

C’est la question que se posent beaucoup de fans. Pour rappel, la jeune fille est née et a été élevée dans le laboratoire Hawkins. Dans la première saison, Eleven s’enfuit et explore ses capacités extraordinaires. Plus tard, Eleven deviendra la fille adoptive du shérif Jim Hopper, qui a perdu son enfant biologique à la suite d’un cancer. Si Eleven et Jim Hopper sont séparés pour le moment, il est possible que Stranger Things nous révèle qui est le véritable père de Eleven.

On sait déjà que la mère de Eleven est Terry Ives, portée volontaire pour une étude du projet MKUltra. Le Docteur Martin Brenner a enlevé Eleven, Jane de son vrai nom, alors que sa mère était enceinte lors d’une série d’expériences sous drogues. Terry Ives a alors tenté de récupérer son bébé, sans succès. Si Eleven a été enlevée, elle n’a cessé de considérer comme son père le Docteur Martin Brenner pendant sa détention.

On ignore encore qui est le père de Eleven – Crédit : Netflix

Plusieurs théories se dessinent. La plus populaire veut que le Docteur Martin Brenner soit réellement le père de Eleven, ayant forcé la grossesse de Terry Ives pendant les tests. Un viol, en somme… Mais une autre piste nous vient du roman Suspicious Minds, commercialisé en 2019.

Ce roman, dans l’univers de Stranger Things, nous révèle que Terry Ives entretenait une relation avec un jeune homme appelé Andrew Rich. Ce dernier aurait eu un enfant avec la femme avant d’être enrôlé dans l’armée pour la Guerre du Vietnam. Malheureusement, Andrew Rich a été tué pendant ce conflit.

Attention cependant : cela ne veut pas dire que Andrew Rich est le père de Eleven. Suspicious Minds a beau se passer dans l’univers de Stranger Things, rien ne nous dit que cette œuvre est canon.

Source : ScreenRant