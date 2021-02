Stranger Things : La saison 4 sera la plus sombre selon l’un des acteurs

Une saison beaucoup plus sombre à venir – Crédit : Netflix

Netflix produit et/ou distribue énormément de programmes tous les ans. Bien évidemment, certaines productions cartonnent plus que d’autres, véritables vitrines pour le service de SVOD. Parmi les séries populaires, on trouve Stranger Things, dont une récente théorie fait de Joyce une tueuse. Une série qui, au fil des saisons, devient de plus en plus sombre à mesure que ses acteurs grandissent, comme Harry Potter en son temps, franchise qui pourrait avoir droit à sa série sur HBO Max. Et alors que Stranger Things est renouvelé pour la quatrième saison, Finn Wolfhard, qui incarne Mike Wheeler, confirme que cette dernière va être plus mature.

Une saison 4 plus sombre selon Finn Wolfhard

Trois saisons de Stranger Things sont déjà disponibles sur Netflix. La quatrième se révèle petit à petit aux fans alors qu’un personnage est déjà connu grâce à des photos fuitées sur le tournage. Et alors que la série est beaucoup plus discrète ces derniers mois, Finn Wolfhard nous parle d’une saison 4 beaucoup plus sombre. Et selon le jeune homme, celles à venir vont également l’être, à mesure que les enfants prennent de l’âge et deviennent beaucoup plus adultes.

Chaque saison devient plus sombre. Je peux dire qu’avec la troisième, je me suis dit « c’est la plus sombre de toutes ». Mais vraiment, la quatrième… C’est la plus sombre qui a jamais été faite. Chaque année, cette sensation est amplifiée, chaque année, la série devient de plus en plus drôle mais aussi plus violente et triste. Je suis ravi que les spectateurs découvrent ça.

– Finn Wolfhard

Vous qui attendiez du concret pour la quatrième saison de Stranger Things, qui a dévoilé ses coulisses, pas de chance. Finn Wolfhard reste aussi discret à ce propos que ses collègues qui entretiennent le mystère.

Pour rappel, Robert Englund sera présent, connu pour incarner Freddy Krueger au cinéma (en dehors de l’horrible reboot de 2010). L’acteur jouera un mystérieux tueur qui risque de donner de belles sueurs froides aux personnages. Peut-être même que certains, importants, nous quitteront dans cette quatrième saison...

Une chose est sûre : la saison 4 de Stranger Things sera celle du combat de personnages, séparés, contre de nouvelles menaces et démons intérieurs.

Source : ScreenRant