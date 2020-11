Stranger Things : La théorie des fans transforme Joyce en meurtrière sanguinaire !

Initiée sur Reddit, cette nouvelle théorie a de quoi faire froid dans le dos. Et pourtant, les fans en sont persuadés : Joyce cacherait ses véritables intentions. Basée sur une analyse des images de la série, cette théorie s’appuie notamment sur le second épisode de la saison 2. Joyce cacherait un côté beaucoup plus sombre en elle, malgré un héroïsme apparent. Alors qu’elle vient d’être sauvée par Hopper , la jeune femme aurait pu mériter un tout autre sort.

Joyce Byers : une dangereuse meurtrière ? – Crédit : Netflix

Tout au long de la série, Joyce a prouvé qu’elle était un personnage incroyablement intense, capable de se sacrifier pour le bien de son entourage. Mais cette dévotion serait un peu trop suspecte pour ne pas cacher des intentions bien moins louables !

Joyce : une tueuse d’enfants ?

Dans l’épisode 2 de la saison 2, on découvre un petit garçon déguisé en cow-boy, brandissant un faux pistolet. Détail important : le jeune homme porte un panier en forme de citrouille, débordant de friandises. Il fait semblant de tirer sur Hopper avant de disparaître. Mais en avançant plus loin dans la série, au début de la saison 3, on peut reconnaître le chapeau et le seau de l’enfant trônant fièrement dans le magasin de Joyce !

Il n’en faut pas davantage pour que Joyce soit envisagée comme une meurtrière d’enfant. Elle aurait soigneusement nettoyé et gardé les apparats de l’enfant comme trophées de son méfait ! Mais les fans vont encore plus loin ! Ils affirment que Joyce affichent ouvertement son trophée (le chapeau et le seau) à la vue de tous pour ne pas être soupçonnée !

Au-delà du manque de preuves, le petit garçon est en fait vu dans la saison 3, bien vivant. Sa réapparition dans la série démystifie entièrement cette théorie inquiétante ! Les Duffer Brothers conservent souvent les accessoires de tournage et les recyclent dans les différents décors. Mais rien n’est certain : ce ne serait pas la première fois que la série serait incohérente dans son déroulé…

Dans une série aussi bizarre que Stranger Things, tout peut finalement arriver ! Et la théorie développée par les fans pourrait devenir crédible. Les fans attendent désormais avec impatience la diffusion de la saison 4, retardée à cause de la crise sanitaire.

Source : CBR