Strangers Things : la saison 4 arrive, voici le récap de la saison 3

Nous n’avons pas eu de nouveaux épisodes de Stranger Things deuis 3 ans déjà, un peu avant le début de la pandémie de Covid-19, en 2019. Une éternité pour les fans, qui ne se souviennent pas forcément où la série à succès de Netflix s’était arrêtée. Mais avec la première moitié de la saison 4 de Stranger Things qui arrive le 27 mai et la seconde moitié le 1er juillet, il est temps de retourner à Hawkins… Alors, on en était où ?

Préparez-vous à revenir à Hawkins puisqu’il ne reste plus que quelques jours à patienter avant l’arrivée de la première moitié de la saison 4 de Stranger Things, qui arrive pour rappel sur Netflix le 27 mai 2022. La seconde moitié débarquera sur le service de streaming le 1er juillet. Dans l’attente, vous vous demandez peut-être où la série à succès nous avait laissé à la fin de la troisième saison, il y a désormais trois ans. Attention aux spoilers.

Stranger Things, ça parle de quoi, déjà ?

De retour à la première saison. Stranger Things se déroule à Hawkins, dans l’Indiana. Tout se passe bien dans la petite ville américaine des années 1980, jusqu’à ce que le jeune Will Byers disparaisse. Il s’avère que le laboratoire national d’Hawkins, situé à proximité, s’amuse avec le surnaturel en ayant réussi à créer un lien entre notre monde et une dimension effrayante, nommée l’Upside Down (le Monde à l’envers en VF), ouvrant la porte à de nombreux démons.

Le laboratoire faisait également des expérimentations sur des enfants aux pouvoirs spéciaux. Une enfant dotée de pouvoirs surnaturels, surnommée Eleven, s’échappe et rejoint le groupe d’amis de Will : Mike, Dustin et Lucas, afin de les aider à le sauver. Plus tard, la série nous présente le frère de Will, Jonathan, la sœur de Mike, Nancy (et son amie Barb), ainsi que le petit ami de Nancy, Steve Harrington. Eleven est adoptée par le chef de la police de la ville, Jim Hawkins et à la fin de cette saison, Onze dissout l’une des créatures qui s’était échappée du Monde à l’envers puis, Will est retrouvé.

Dans la deuxième saison, une nouvelle famille déménage en ville depuis la Californie. Maxine Mayfield finit par s’intégrer au groupe, tandis que son violent demi-frère, Billy Hargrove, pose un problème à la troupe. Mais alors que les différents personnages vont et viennent, l’Upside Down et ses créatures restent une terrible menace. Ce qui nous amène à la saison 3, diffusée en 2019…

La saison 3 de Stranger Things résumée en quelques lignes

Nous sommes en 1984 et en 1985. Le Starcourt Mall, nouveau lieu de rencontre d’Hawkins, est au centre de cette saison. Dustin est de retour du camp scientifique et s’amuse avec une fille de l’Utah, nommée Suzie, qu’il contacte par radio amateur. Mike et Eleven forment un couple, et Hopper n’en est pas forcément ravi. Pendant ce temps, à la piscine d’Hawkins, le maître nageur Billy — qui se rend à un rendez-vous avec la mère de Nancy et de Mike —, se retrouve possédé par le Flagelleur mental, un démon de l’Upside Down.

Nancy et Jonathan enquêtent en parallèle sur le cas d’une vieille dame, Mme. Driscoll, qui a remarqué d’étranges événements liés aux rats. Steve et le nouveau personnage Robin Buckley travaillent ensemble au magasin de crème glacée du centre commercial, Scoops Ahoy, où ils aident Dustin à traduire un message radio russe qu’il a intercepté. La sœur de Lucas, Erica, débarque pour aider la troupe à résoudre les différents mystères du moment : la possession étrange de Billy, la transmission russe, et plus encore.

Robin, Steve, Dustin et Erica découvrent un laboratoire russe sous le centre commercial Starcourt, où des soldats tentent de se frayer un chemin vers l’Upside Down. Steve et Robin se retrouvent drogués par les Russes, Nancy et Jonathan trouvent Will, Mike, Lucas, Eleven et Max, et ils finissent tous par courir vers le centre commercial en se cachant des soldats, du Flagelleur mental et de Billy. Eleven utilise ses pouvoirs pour voyager dans le passé troublé de Billy et parvient à le libérer, avant qu’il ne se sacrifie pour la sauver.

Hopper, Joyce et Murray se battent pour fermer la porte ouverte par les russes vers l’Upside Down, tuent le Flagelleur mental, mais malheureusement, Hopper est pris au piège du mauvais côté de la porte. Dans une scène poignante, il dit à Joyce de tout faire exploser.

Ce qu’il faut savoir pour la saison 4 de Stranger Things

Tout Hawkins pense qu’Hopper est décédé à la fin de la troisième saison, mais une scène post-générique démontre qu’il est en réalité emprisonné dans un camp de prisonniers russe. Des bandes-annonces ont depuis confirmé qu’Hopper était bel et bien vivant dans cette prison, située au Kamtchatka…

Joyce Byers a quitté Hawkins, emmenant ses fils Will et Jonathan. Depuis qu’Hopper est présumée mort, Eleven, dépourvue de ses pouvoirs, a accompagné la famille Byers, se retrouvant dans la ville fictive de Lenora Hills, en Californie. Un bref aperçu nous a montré que tout n’est pas rose dans cette nouvelle vie sur la côte ouest : Eleven se fait snober à l’école avant d’être emmenée dans une sorte de fourgon de prison.

À Hawkins, Lucas s’affaire dans l’équipe de basket de l’école. Max, qui pleure toujours Billy, a été aperçu en train de flotter dans les airs au-dessus de sa tombe. Nous ne savons pas bien vers où l’intrigue de la saison nous amènera, même si une maison hantée ainsi qu’une vieille horloge qui semble se détériorer devraient jouer un rôle (un voyage dans le temps, peut-être ?). Enfin, Erica, Steve et Nancy sont brièvement aperçus dans la dernière bande-annonce.

Rappelons que Stranger Things se terminera bel et bien avec la saison 5, même si elle ne signera pas « vraiment » la fin de cet univers tant apprécié par les fans.