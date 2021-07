Super Mario Maker 2 : des fans recréent des jeux Mario

Dans Super Mario Maker 2, les joueurs se servent de leur créativité pour créer des niveaux et même des mondes uniques. Certains fans recréent leurs jeux Mario favoris tels que Super Mario 64, Super Mario Galaxy 2 ou encore Super Paper Mario.

La seule limite de Super Mario Maker 2 est votre imagination. Vous pouvez créer des niveaux aussi difficiles que déjantés et les partager en ligne avec la communauté afin que d’autres joueurs relèvent le défi. L’année dernière, Nintendo a déployé une mise à jour majeure du jeu sorti en 2019 sur la Nintendo Switch. Cette mise à jour a introduit le mode World Maker qui permet de créer et lier 8 mondes regroupant chacun 5 niveaux au maximum. Il est donc possible de créer son propre jeu de 40 niveaux au total.

Super Mario Maker 2 – Crédit : Nintendo

Avec le mode World Maker, les fans les plus créatifs sont allés encore plus loin. Certains d’entre eux ont effectivement recréé des jeux Mario dans leur intégralité. Néanmoins, il faut prendre en compte que Super Mario Maker 2 permet uniquement de concevoir des jeux en 2D. Cela signifie que les joueurs sont obligés d’adapter les jeux Mario en 3D lorsqu’ils les recréent dans Super Mario Maker 2.

Vous pouvez jouer à Super Mario 64, Super Mario Galaxy et Super Paper Mario dans Super Mario Maker 2

L’utilisateur SeanDreyer a relevé le défi de recréer l’iconique Super Mario 64 (ID : DRC-JGT-5WF). La particularité de cette création est que SeanDreyer n’a pas essayé d’en faire une copie parfaite. Il a recréé le jeu de 1996 de manière créative en y ajoutant des easter eggs que les joueurs nostalgiques pourront retrouver. La chaîne YouTube « BeardBear » a partagé la création de Super Mario 64 dans la vidéo suivante.

Un autre joueur a également recréé les niveaux de Super Mario Galaxy 2. Le jeu n’a pas été conçu avec le mode World Maker, mais vous pouvez retrouver les ID de chaque niveau dans la vidéo ci-dessous partagée par le youtubeur BeardBear. D’ailleurs, le joueur Braden Moor n’a toujours pas réussi à battre son propre niveau après plus de 3 353 heures de jeu, même s’il s’en rapproche de plus en plus.

De son côté, la joueuse Blistina a recréé Super Paper Mario dans Super Mario Maker 2 (ID X2B-5C5-S7G). La chaîne YouTube « Dark Lord Chaos » a partagé le jeu entier en vidéo. Super Paper Mario est déjà un jeu 2D, mais Blistina a réussi à savamment transformer son côté RPG en jeu de plateforme. Enfin, Super Mario 64, Super Mario Galaxy 2 et Super Paper Mario ne sont pas les seuls jeux qui ont été recréés dans Super Mario Maker 2, mais ce sont de bons exemples. Au total, les joueurs ont déjà conçu et partagé plus de 20 millions de niveaux, dont certains sont des adaptations de véritables niveaux des jeux Mario.

Source : Screen Rant