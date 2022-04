Regardez cette spectaculaire éclipse solaire sur Mars (vidéo)

Quand la Lune Phobos se fait une place au soleil – Crédits : NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI

En dehors de ses découvertes scientifiques capitales, Perseverance nous gâte également avec des panoramas mirifiques de Mars. Le rover n’en oublie pas non plus de veiller aux phénomènes astronomiques qui surgissent au-dessus de lui. C’est ainsi qu’il est parvenu à immortaliser des images spectaculaires d’une éclipse solaire. En l’occurrence, la lune Phobos a occulté une partie du Soleil le 2 avril dernier, comme le rapporte la NASA.

L’éclipse (à découvrir en vidéo ci-dessous) a duré un peu plus de 40 secondes. Elle a été ainsi bien plus courte qu’une éclipse solaire classique impliquant la Lune et la Terre. Précisions que Phobos est 157 fois plus petite que le satellite naturel de la planète bleue. Et que l’autre lune de Mars, Deimos, est encore moins grande.

Éclipse solaire : des images stupéfiantes grâce à Mastcam-Z

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que l’agence spatiale parvient à immortaliser des éclipses solaires depuis la planète rouge. En 2004, les astromobiles Spirit et Opportunity avaient notamment déjà capturé de telles images. Néanmoins, Perseverance fournit ici la vidéo la plus zoomée jamais prise (avec la fréquence d’images la plus élevée) d’une éclipse solaire de Phobos. Une performance permise par la caméra Mastcam-Z qui équipe le rover.

Crêtes, bosse de Phobos, tâches solaires… Il est possible d’observer cette éclipse avec une grande précision, « exactement comme le rover l’a vue depuis Mars », se félicite l’astronome Mark Lemmon. Alors que Phobos tourne autour de Mars, sa gravité exerce de petites forces de marée à l’intérieur de la planète rouge, déformant légèrement sa croûte et son manteau. Ces forces modifient également lentement l’orbite de Phobos. Étudier ces phénomènes permet notamment d’en apprendre davantage sur les matériaux qui composent la croûte et le manteau de la planète rouge.

