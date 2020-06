Tata présente le Nexon EV, un SUV compact électrique à seulement 16 000 euros

L’industrie automobile indienne dispose d’un choix limité de véhicules électriques à quatre roues, et le Tata Nexon EV devient le plus abordable d’entre eux.

Crédit : Tata Motors Electric Mobility / Youtube

Plutôt que de construire un véhicule électrique à partir de zéro, Tata a converti son populaire SUV compact Nexon à essence en un véhicule purement électrique.

Par rapport au modèle à combustion, la distance au sol est plus faible, les phares à LED (qui font office de clignotants) sont plus nombreux et la calandre est plus haute. A l’intérieur, il y a un nouveau sélecteur de vitesse rotatif. Sinon, la disposition des sièges et le niveau de confort restent inchangés.

La réduction des coûts est une priorité absolue pour Tata. Le prix de vente Nexon EV débute à environ 18 000 dollars (environ 16 000€). Le gouvernement indien propose un ensemble d’aides, dont sa subvention FAME, basée sur la taille de la batterie. Elle semble être fixée à 130 dollars par kWh pour la batterie, réduisant ainsi le prix du Nexon EV à environ 14 000 dollars.

Une autonomie faible, qui correspond au faible prix de vente

Tata mise sur une batterie de 30.2 kWh et revendique une portée de 312 kilomètres en utilisant le programme de certification ARAI de l’Inde. Dans le cadre de tests en conditions réelles, les examinateurs de voitures indiennes obtiennent entre 177 et 217 km. C’est logique si l’on considère que la Mini Cooper SE et la Honda E, toutes deux équipées de packs de 35 kWh, ont une autonomie presque identique à celle du Nexon.

Concernant le moteur, celui-ci développe une puissance d’environ 130 chevaux. L’accélération à 100 km/h prend d’environ 10 secondes. Pour maximiser sa portée, la vitesse de pointe est limitée à 120 km/h.

Source : electrek