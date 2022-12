Terminator : James Cameron tease le retour de la franchise

Après Avatar 2 disponible dans les salles obscures depuis quelques jours et peut-être Avatar 3 qui serait trois fois plus long, James Cameron pourrait relancer Terminator. La célèbre franchise de science-fiction avec Arnold Schwarzenegger s’est arrêtée en 2019 après Terminator : Dark Fate. Réalisé par Tim Miller, ce film a été un échec financier. Néanmoins, James Cameron pourrait bien faire renaître Terminator de ses cendres.

Terminator 2 © StudioCanal

En faisant la promotion d’Avatar : La Voie de l’eau, James Cameron en a profité pour glisser quelques mots au sujet de Terminator. Il en a parlé lors du podcast SmartLess. Il n’a pas confirmé le retour de Terminator, mais a révélé que des discussions sont déjà en cours. C’était plutôt bon signe. Le réalisateur a aussi indiqué comment il pourrait relancer la saga de science-fiction.

James Cameron pourrait relancer Terminator en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle

Lors du podcast, James Cameron a déclaré que : « si je devais faire un autre film Terminator et peut-être essayer de relancer cette franchise, ce qui est en discussion mais rien n’a été décidé, j’en parlerais beaucoup plus du côté IA que du côté de mauvais robots devenus fous ». Le réalisateur de Terminator et Terminator 2 envisage donc plutôt de se tourner davantage vers l’intelligence artificielle pour l’éventuelle suite de Terminator. D’ailleurs, James Cameron a écrit le scénario de Terminator 2 sous ecstasy en écoutant Sting.

Personne ne s’attendait à ce que James Cameron parle de Terminator alors que le nouvel Avatar vient de sortir. On a déjà entendu parler d’une série animée sur Terminator, mais c’est bien la première fois qu’un nouveau film est évoqué. James Cameron suggère même qu’il pourrait relancer la saga sous un nouvel angle avec l’intelligence artificielle.

Quoi qu’il en soit, nous n’aurons pas plus d’informations pour le moment. James Cameron n’a pas donné davantage de détails sur l’éventuel retour de Terminator. En attendant, Avatar 2 explose le box-office mondial avec déjà plus de 440 millions de dollars récoltés.

Source : Gizmodo