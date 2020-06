Tesla active la caméra qui filme les passagers pour améliorer la sécurité à bord

Crédits : IIHS

Tesla a pour mot d’ordre de donner au conducteur et à ses passagers un sentiment de sécurité. Cela passe par l’Autopilot et ses systèmes actifs de sécurité, mais aussi par le mode Sentinelle et même par le choix des matériaux du Cybertruck qui résistera à des balles de 9 mm. La caméra filmant l’habitacle est un élément supplémentaire allant dans ce sens.

La sécurité des passagers au centre des préoccupations

Lorsque la caméra a été découverte, les spéculations sur son utilité sont allées bon train. Beaucoup la voyaient comme la clef vers le service de robot taxi qu’Elon Musk envisage pour la fin de l’année. D’autres pensaient qu’il s’agissait d’une mesure de contrôle de l’attention que le conducteur porte à la route, pour vérifier par exemple s’il s’endort au volant. La mise à jour 2020.24.5 orientée sécurité proposera l’activation de cette caméra.

Depuis hier, une mise à jour de l’ordinateur de bord est en cours de déploiement. Elle améliore la caméra de recul, la visualisation des dashcams qui n’est possible que depuis peu via le véhicule lui-même, mais aussi le verrouillage des portières lorsque le conducteur s’éloigne de sa voiture. En plus de tout cela, Tesla propose à ses clients de participer à un test autour de la caméra présente dans l’habitacle, la « Cabin Camera ».

Une activation sur la base du volontariat

Le constructeur écrit : « Aidez Tesla à développer des véhicules plus sûrs en partageant les données de la caméra de votre véhicule. Cette mise à jour vous permettra d’activer la caméra embarquée dans l’habitacle au-dessus du rétroviseur central. Si elle est activée, Tesla capturera automatiquement des images et de courtes vidéos juste avant une collision ou autre évènement en rapport avec la sécurité pour aider nos ingénieurs à développer des nouvelles fonctions et améliorations dans le futur ».

S’il est probable que cette caméra disposera d’autres fonctions dans le futur, cette première utilisation est d’aider à voir la réaction des passagers avant un accident. Bien que les Tesla disposent de 5 étoiles au test Euro-NCAP et que la Model 3 fabriquée en Chine ait obtenu un score correct, le constructeur cherche à garantir un taux de blessure aussi faible que possible. Pour ceux qui seraient inquiets par la perte de vie privée, Tesla précise que les images ne seront pas associées au numéro de série du véhicule.

