Tesla annonce de nouveaux coloris pour son Model Y fabriqué à Berlin

La Tesla Model Y présentée lors de l’inauguration de la Gigafactory Tesla de Berlin (Crédits : Alex Avoigt / Twitter)

Avec leur ligne similaire et leurs couleurs plutôt classiques, les Tesla font souvent l’objet de critiques parfois négatives sur leur apparence passe-partout, voire banale. De nouvelles couleurs plus intenses vont être proposées sur le Model Y qui sera produit prochainement en Allemagne.

Nouvelle Gigafactory Tesla en Europe, nouveau Model Y… et nouveaux coloris

Le nouveau Model Y vient d’être annoncé il y a à peine quelques jours, suite à l’inauguration de la nouvelle Gigafactory Tesla à Grünheide près de Berlin, en Allemagne. Le site va être équipé d’un atelier de peinture de carrosserie de pointe, qui sera capable de proposer des coloris supplémentaires en plus des cinq couleurs actuellement proposées dans les usines américaines de Tesla : blanc, noir, bleu, rouge et gris.

On a beaucoup reproché aux Tesla leur manque de charme et de personnalité, par rapport à d’autres marques automobiles. Track Day, une chaîne Youtube de tests automobiles, trouve ainsi la Model S Plaid électrique « ennuyeuse et sans âme » et affirme qu’elle « a grand besoin d’un relooking » pour apporter autant d’émotions que ses concurrentes sur le marché des voitures électriques sportives.

Tesla Model Y : des coloris vert kaki et noir profond pourraient suivre bientôt

Pour le moment, seules deux couleurs vont être proposées aux futurs propriétaires de Tesla dans cet atelier de peinture dernier cri : rouge cramoisi (Crimson Red) et bleu profond (Deep Blue). Si les images révélées par Tesla ne permettent pas de connaître la différence entre rouge cramoisi et rouge « classique », elles montrent cependant un bleu intense, métallisé, dont les reflets confèrent à la carrosserie un effet « néon » lumineux et moderne.

Model Y from Giga Berlin will get an amazing multi-coat blue pic.twitter.com/1kSPHpJGSn — Alex (@alex_avoigt) October 9, 2021

Deux autres coloris sont également pressentis pour s’ajouter à la gamme proposée pour le Model Y : un vert kaki foncé ainsi qu’un noir intense, sans confirmation pour l’instant. Davantage de couleurs devraient être disponibles dans le futur… en attendant, peut-être, de proposer des carrosseries personnalisées ?

En effet, l’atelier de peinture de la nouvelle Gigafactory de Berlin en est parfaitement capable. Pour prouver son savoir-faire, il s’est amusé à peindre une Tesla dans un bleu-mauve néon, parsemé de motifs en triangle et d’un horizon urbain en bas des portes. Le résultat, chic et tape-à-l’œil, pourrait faire sensation à la sortie d’une boîte de nuit à la mode. Ce modèle d’exposition répond avec efficacité aux reproches des critiques qui se plaignent du manque de personnalité des Tesla.

