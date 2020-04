Tesla : coup d’accélérateur sur l’installation de Supercharger V3 en France et en Europe

Crédits : Tesla

Jusqu’à il y a quelques semaines, les Supercharger V3, bien qu’annoncés depuis plusieurs mois pour l’Europe, n’avaient aucune station fonctionnelle. C’est maintenant chose faite, avec la première station ouverte en Norvège. D’autres installations sont en court, et de nombreux messages apparaissent sur Twitter avec des photos montrant l’avancée des travaux.

Le premier Supercharger V3 arrive en Dordogne

Tesla avait promis un élargissement des stations de recharge Supercharger à toute l’Europe durant l’année 2019. Il est vrai que la carte fournit par le constructeur s’enrichit, toutefois, si l’on en croit les données du site supercharge.info, en France, seules 11 stations ont été ouvertes en 2019 et 1 en 2020. Pire, une seule station est actuellement en construction. Heureusement, aucune n’a pris feu.

Toutefois, la bonne nouvelle vient du type de chargeurs qui y seront installés. La station de Saint-Laurent-sur-Manoire ou plus précisément Boulazac Isle Manoire dans le département de la Dordogne sera équipée du tout premier Supercharger V3 de l’Hexagone. Il est donc probable que la plupart des futures stations en seront également équipées, permettant ainsi de recharger les dernières Tesla Model 3 ou Model Y en seulement 20 minutes.

Pour rappel, le Supercharger V3 est capable de fournir 250 kW contre 150 kW pour la V2. Ainsi, si seules les Model 3 et Model Y sont capables de tirer tout le parti de ces 250 kW, les autres véhicules récents verront aussi une amélioration. En effet, les versions Raven des Model S et X peuvent être rechargées à 200 kW, tout comme les Model 3 Autonomie Standard se contentent de 170 kW. Aujourd’hui, au niveau mondial, il y a 89 stations Supercharger V3 ouvertes. Toutes sont aux États-Unis à 2 exceptions près : une en Norvège et une en Chine. 55 autres en court de construction, dont 3 aux Pays-Bas, une au Danemark et bien sûr une en France.

Voilà les photos des travaux… des supercharger de Boulazac Isle Manoire normalement le premier V3 ! pic.twitter.com/fFZKuHuoXo — Mique24 (@mique24) February 21, 2020

Source : InsideEVs