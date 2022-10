Tesla Cyberquad : 5000 quads électriques pour enfants rappelés suite à une blessure d’une femme de 36 ans

Aux États-Unis, le Tesla Cyberquad vendu pour les enfants est rappelé à cause d’un incident impliquant une femme de 36 ans. Au total, 5000 quads électriques sont rappelés et les clients peuvent demander un remboursement complet.

À défaut du Cyberquad grandeur nature aperçu avec le Cybertruck en 2019, Tesla a lancé une version moins chère et surtout plus petite du quad électrique. Le Tesla Cyberquad a été commercialisé fin 2021 pour les enfants à partir de 8 ans. Disponible uniquement aux États-Unis, il coûte 1900 $. Désormais, il est rappelé à cause d’une femme de 36 ans qui s’est légèrement blessée en le reversant. Ce n’est pas étonnant puisqu’il est conçu pour les enfants de 8 à 12 ans.

Le Cyberquad pour enfants © Tesla

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) a ordonné le rappel du Tesla Cyberquad en affirmant que le véhicule électrique pour enfants ne répond pas aux normes de sécurité. Au total, 5000 quads électriques pour enfants sont concernés. La CPSC recommande aux clients qui l’ont en leur possession d’exiger un remboursement complet auprès de Tesla.

Un incident avec un enfant de 8 ans et une femme de 36 ans a déclenché le rappel du Cyberquad

Selon la CPSC, le Cyberquad « ne respecte pas les exigences fédérales obligatoires en matière de normes de sécurité pour les quads pour jeunes ». L’agence américaine affirme également que le Cyberquad n’a pas de « plan d’action quad approuvé par la CPSC » qui est obligatoire pour « fabriquer, importer, vendre ou distribuer des quads ».

Mais alors, pourquoi rappeler le quad électrique maintenant alors qu’il est commercialisé depuis presque un an ? Le rapport de la CPSC détaille un incident où le Cyberquad s’est renversé alors qu’il était conduit par un enfant de 8 ans et qu’une femme de 36 ans était assise à l’arrière. La femme a eu une contusion à l’épaule en tombant. Pourtant, le Cyberquad n’est pas prévu pour accueillir un passager et encore moins un adulte de 36 ans. Il est donc particulièrement surprenant que la CSPC considère cet incident pertinent pour rappeler le quad électrique.

Quoi qu’il en soit, Tesla a produit seulement 5000 quads électriques pour enfants. Ils ont tous été vendus à 1900 $. Les stocks se sont évidemment écoulés comme des petits pains. Il est impossible d’en acheter sur le site officiel à l’heure actuelle. Ce n’est d’ailleurs pas le premier rappel de Tesla puisque ses voitures électriques en ont déjà eu plusieurs fois. Cette année, plus de 48 000 Model 3 Performance ont été rappelées pour un problème d’affichage de vitesse.

Source : Gizmodo