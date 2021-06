Tesla : Elon Musk annule la Model S Plaid+

Voiture de la démesure, la version Plus de la Model S Plaid a été finalement annulée par le patron de Tesla. Selon lui, la Plaid suffit largement et la Plus n’a pas de raison d’etre.

« La Plaid+ est annulée. Pas besoin, étant donné que la Plaid est trop bien, » c’est sur Twitter qu’Elon Musk annonce la fin du modèle le plus extrême de la gamme Tesla. Alors que la Model S est la voiture de luxe la plus prisée au monde, Tesla avait dévoilé une version plus puissante et disposant d’un pack batterie plus performant : la Model S Plaid.

Model S Plaid. Crédit : Tesla

Alors qu’une version Plus, encore plus performante, mais aussi 10 000 dollars plus cher était initialement prévue, Tesla avait grise l’option sur son configurateur vers la fin du mois de mai. Le tweet d’Elon Musk apporte donc une réponse à ce choix, cette option est simplement annulée.

La Tesla la plus performante

La Plaid+ devait être le véhicule le plus performant de la marque. 1100 chevaux, un 0-60 mph (96,5 km/h) en moins de 2 secondes, un 400 m départ arrêté en moins de 10 secondes et un peu plus de 830 km d’autonomie. Voilà ce qu’aurait dû être le fleuron de la marque.

Au lieu de cela, les acheteurs devront se « contenter » de la Plaid standard qui affiche 1020 chevaux pour un prix de 119 000 dollars. Pour ce qui est de l’accélération, la Plaid atteint les 60 mph en 2 secondes soit 1,1 seconde de moins que le Model S Long Range qui offre néanmoins un peu plus d’autonomie que la Plaid qui se contente de 625 km parcourus avant de devoir passer à la borne.

A noter que la Plaid, tout comme la Model S, recevra le nouveau volant Yoke et que les premiers modèles semblent s’apprêter à quitter l’usine pour être livrés. Le volant n’est d’ailleurs pas la seule nouveauté de la version restylée de la Model S.

Elon Musk avait annoncé un ordinateur de bord ultra performant, c’est maintenant confirmé. Le partenariat entre AMD et Tesla devrait rendre la console de 17” à bord aussi performante qu’une PS5. De quoi jouer aux jeux récents pendant que vous patientez sur une aire d’autoroute. Rappelons qu’il est important de rester attentif à la route même si la voiture dispose de l’Autopilot et qu’il ne sera donc pas question de jouer a Cyberpunk 2077 en conduisant.

La Tesla Plaid classique serait suffisante

Dans son tweet, Elon Musk n’a pas mentionné de raison précise à l’annulation de la Plus. Selon lui, la Plaid classique serait suffisante, mais on imagine mal que ce soit l’unique raison. Il se pourrait que les coûts de développement notamment du pack batterie soit supérieur à ce qui était prévu.

Il est cependant plus probable que la pénurie de composant soit responsable de la mort prématurée de cette option. Tesla comme les autres constructeurs subit de plein fouet la crise et la production prend du retard. Si certains ont retiré des fonctionnalités de base, d’autres constructeurs ont fait le choix de limiter leur gamme et c’est peut-être ce choix qu’ a fait Elon Musk avec la Plus.

Tesla ne disposant plus de service de relations publiques, il faudra donc attendre un nouveau tweet d’Elon Musk pour connaître la vérité sur cette annulation.

Source : cnet