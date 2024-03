Tesla veut stopper l’entretien de ses voitures avec le projet Zero Service

Le projet Zero Service de Tesla se veut ambitieux. Le constructeur automobile vise la production de voitures électriques qui n’auront plus besoin d’entretien physique, tout se fera par des mises à jour ou des rappels en cas de problème d’ordre technique.

Tesla cherche un cadre supérieur pour son projet Zero Service

Avec le projet Zero Service, Tesla ambitionne des voitures qui ne nécessitent pas d’entretien

L’entretien se fera donc à distance via des mises à jour ou des rappels en cas de défaillance technique

Tesla ne fait rien comme les autres. Le constructeur automobile lance des modèles audacieux comme son fameux Cybertruck produit en quantité limitée qui attire les scalpers et son futur projet s’annonce aussi très… disruptif. L’entreprise prépare le Zero Service, c’est-à-dire des voitures qui n’ont plus besoin d’entretien. Adieu le garagiste !

Plus besoin d’entretien avec le projet Zero Service

Tesla souhaite que ses voitures électriques ne nécessitent plus d’entretien chez le garagiste. Rappelons tout de même que la Model 3 a été épinglée pour son haut taux de défaillance. La raison ? Pas assez de lieux pour l’entretien. Autant dire que le projet Zero Service est très ambitieux mais le constructeur automobile y croit dur comme fer. L’entreprise cherche un cadre supérieur pour y arriver.

Comme l’explique Electrek, Elon Musk estime que “le meilleur service est l’absence de service” – ce qui étonne peu de la part de celui qui a mis fin au service presse de X (ex-Twitter) en le remplaçant par une réponse automatique surprenante. Chez Tesla, le lien est très étroit entre la production de voitures électriques et le service, le système traditionnel de concessionnaires est mis de côté.

L’autre élément à prendre en compte pour justifier la décision de Tesla, c’est que ses voitures électriques nécessitent moins d’entretien que les modèles thermiques. Il y a moins de pièces mobiles. Cela ne veut pas dire que les problèmes ne peuvent pas survenir, mais le constructeur automobile vise une absence de défaillance avec le projet Zero Service. On attendra de voir.

Tesla brille par la qualité de ses mises à jour

Le projet Zero Service s’inscrit dans la longue tradition de Tesla de se passer de l’aspect physique. Les ajouts de nouvelles fonctionnalités et les mises à jour à distance (OTA) se font via l’application Tesla. La solution est très efficace mais il y a des limites. Beaucoup de conducteurs d’une voiture électrique de la marque font savoir qu’en cas de souci qui ne se règle que via la matériel, obtenir une assistance relève de l’épreuve de force.

