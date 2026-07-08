Tesla Model Y : avec 10 700 euros d’aides cumulées, le SUV électrique n’a jamais été aussi accessible

Tesla vient de porter sa prime reprise à 5 000 euros sur le Model Y. Combinée à la prime CEE dont bénéficie le SUV grâce à son éco-score, l’aide totale peut atteindre 10 700 euros selon les revenus du foyer. De quoi faire descendre le ticket d’entrée à 30 290 euros dans les cas les plus favorables.

Le Tesla Model Y, SUV électrique le plus vendu en France au premier semestre 2026. Avec la prime reprise de 5 000 euros et la prime CEE, le prix d’entrée tombe à 32 390 euros pour la plupart des acheteurs. © Tesla

Le Model Y Propulsion, version d’accès du SUV électrique de Tesla, est affiché à 40 990 euros depuis le printemps (contre 39 990 euros précédemment). Tesla compense cette hausse par une prime reprise de 5 000 euros, en augmentation de 1 000 euros par rapport au mois de juin. L’offre est valable pour toute commande passée avant le 30 septembre 2026, avec livraison dans le même délai.

Un cumul d’aides qui change la donne

Le Model Y ayant validé l’éco-score exigé par l’État, il est éligible à la prime CEE. Celle-ci varie de 3 600 euros (sans conditions de ressources) à 5 700 euros (pour les foyers les plus modestes ou les familles nombreuses). En cumulant la prime reprise Tesla et la prime CEE maximale, le total atteint 10 700 euros, ce qui ramène le prix du Model Y Propulsion à 30 290 euros. Pour la majorité des acheteurs, la prime CEE de base (3 600 euros) porte le prix effectif à 32 390 euros, un tarif qui reste remarquablement compétitif pour un SUV électrique affichant 534 km d’autonomie WLTP et une recharge rapide à 175 kW.

L’aide s’applique également à la version Propulsion Grande Autonomie (46 990 euros), dont l’autonomie grimpe à 609 km et la puissance de recharge à 250 kW. Aides maximales déduites, elle tombe à 36 290 euros.

Des concessions sur l’équipement

La version d’entrée fait l’impasse sur quelques éléments pour tenir son prix : pas de sièges arrière chauffants, pas d’écran tactile arrière, pas de volant réglable électriquement, et une face avant simplifiée. L’essentiel reste en place : écran 15,4 pouces, sièges avant chauffants, régulateur adaptatif.

Source : Tesla