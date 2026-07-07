Bon plan casque : le Marshall Major IV chute à 69,99 € chez Boulanger, un casque culte à moitié prix !

Difficile de faire plus tentant que ce casque Marshall Major IV qui s’affiche à 69,99 € chez Boulanger, contre 149,99 € habituellement, soit 80 euros de remise et plus de la moitié du prix qui s’envole !

On ne présente plus Marshall. Née dans l’univers des amplis de guitare, la marque britannique a transposé son héritage rock dans les casques Bluetooth avec une identité visuelle immédiatement reconnaissable : un grain texturé façon ampli, un logo cursif doré, des finitions noires mates… Au-delà du style, ses casques et enceintes se sont taillé une solide réputation auprès de ceux qui cherchent un son chaleureux et généreux en basses, sans tomber dans la surenchère technologique.

Le Major IV, actuellement à 69,99 euros chez Boulangner, incarne cette philosophie dans sa version la plus accessible. Pas de réduction de bruit active ni de flopée de capteurs, mais l’essentiel exécuté avec soin. Un son maîtrisé, un design intemporel et une autonomie qui écrase littéralement la concurrence. Un casque supra-aural pensé pour le quotidien, dans les transports comme à la maison.

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Une autonomie hors normes et la design Marshall

Le chiffre qui frappe d’emblée, c’est l’autonomie : jusqu’à 80 heures d’écoute sur une seule charge. Là où la plupart des casques plafonnent entre 30 et 40 heures, le Major IV tient plus de trois jours pleins sans jamais réclamer de prise. Et si la batterie venait à faiblir, 15 minutes de charge suffisent à récupérer 15 heures d’écoute. Cerise sur le gâteau, il est compatible avec la charge par induction, une rareté à ce niveau de prix.

Le reste suit la même logique de sobriété efficace. Le casque se pilote via le bouton doré multidirectionnel de Marshall, qui gère lecture, volume et appels d’un seul doigt. Sa conception supra-aurale, qui repose sur l’oreille plutôt que de l’englober, le rend léger et compact, et il se plie pour se ranger sans encombre.

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Profitez-en vite !

À 69,99 €, le Marshall Major IV coche une case rare : celle du casque à la fois abordable, endurant et plein de caractère. Il ne vise pas les technophiles en quête de réduction de bruit dernier cri, mais tous ceux qui veulent un bon casque Bluetooth, joliment fini et taillé pour durer des jours sans recharge. À moitié prix, l’affaire est difficile à laisser filer. Si vous cherchiez un casque nomade fiable pour l’été, en voilà un candidat tout trouvé !

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