Tesla Model Y : la configuration avec sept places dévoilée en vidéo

Une vidéo de la Tesla Model Y dans sa configuration sept sièges a fuité sur Reddit. On peut y voir un conducteur expliquer comment bouger les sièges pour aménager l’habitacle de la voiture selon ses besoins.

Pour faire apparaître la troisième rangée de sièges, les passagers devront faire avancer la deuxième rangée et déplier les deux sièges supplémentaires qui se trouvent au niveau du coffre.

Tesla Model Y sept places – Crédit : u/slimatvo / Reddit

En plus d’avoir introduit une version moins chère de sa Tesla Model Y, la version Standard, Tesla a également rendu disponible la configuration sept sièges sur les deux modèles les moins chers. L’option sept places n’est pas disponible pour la version Performance du Model Y, peut-être en raison du moteur plus gros. Elon Musk avait dévoilé que Tesla allait commencer la production des versions avec sept places au mois d’octobre.

Découvrez la Tesla Model Y sept places en vidéo

Sur son configurateur en ligne, Tesla affiche l’option à 3 000 dollars pour avoir sept places et détaille les caractéristiques du nouvel habitacle. En choisissant cette configuration, les propriétaires auront accès à une troisième rangée de sièges pour deux personnes, une entrée facile au troisième rang, une troisième rangée de prises USB-C, une deuxième rangée coulissante avec dossier réglable, une deuxième et troisième rangée rabattable à plat pour un stockage maximal des marchandises et enfin un déclenchement électronique de la position à plat dans le coffre.

Cependant, cette troisième rangée semble assez contraignante, et ne conviendrait peut-être pas à des passagers de grande taille. On ne voit personne s’y asseoir dans la vidéo, mais Tesla Owners Online déclare sur Twitter que l’espace pour les jambes au troisième rang dépend du placement de la deuxième rangée. En outre, les passagers disposeront d’environ 128 à 152 mm pour leurs jambes.

Les futures Tesla Model Y pourraient bien régler ce souci d’espace pour les jambes. En effet, les Tesla Model Y produites en Europe à la Gigafactory de Berlin devraient être bien différentes des versions américaines, comme l’a promis Elon Musk. Celles-ci devraient subir une refonte au niveau du design, en plus de proposer des améliorations au niveau de l’autonomie. Elles pourraient donc proposer un habitacle repensé pour l’occasion.

Source : Teslarati