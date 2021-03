Tesla : quelles sont les différences entre le Model Y 2020 et le Model Y 2021 en version 7 places ?

Le Model Y de Tesla qui se fait désirer en Europe devrait bientôt entrer en production à la Gigafactory de Berlin dont la construction a récemment été ralentie par des serpents en hibernation. Ainsi, la voiture qui sera vendue en France et en Europe sera la version 2021 que Tesla a récemment rafraîchie par rapport au Model Y de 2020.

Le Model Y 2021 en bleu et le Model Y 2020 en blanc – Crédit : EveryAmp / The Artists fka LivingTesla / YouTube

Le youtubeur de la chaîne « EveryAmp / The Artists fka LivingTesla » a partagé une vidéo de comparaison entre le Model Y de 2021 et le Model Y de 2020. La nouvelle version du SUV qu’il présente est équipée de la configuration 7 places qui propose une troisième rangée de sièges pour deux personnes.

Une meilleure finition extérieure et des ajouts intérieurs pour le Model Y 2021

Le youtubeur a d’abord présenté les différences extérieures entre les deux Model Y. Il revient notamment sur la meilleure qualité de finition des panneaux de carrosserie, les vitres et la peinture. Elon Musk était d’ailleurs revenu sur le sujet lors d’une interview avec Sandy Munro le mois dernier. Le PDG de Tesla avait reconnu que la qualité de la peinture a été améliorée au cours du mois de décembre 2020. Auparavant, la peinture n’avait pas le temps de sécher correctement, ce qui a causé quelques défauts de finition sur les voitures électriques.

Ensuite, le youtubeur a montré les différences intérieures entre les Model Y 2021 et 2020. La console centrale est totalement différente sur la version rafraîchie du SUV. En effet, le clapet est désormais absent et le support pour smartphones est directement intégré. Un panneau coulissant donne accès à deux ports USB-C. D’autres nouveautés concernent les boutons pour les vitres et le volant, le volant chauffé et les sièges chauffés. En effet, le Model Y 2021 offre la possibilité de choisir les éléments (sièges et volant) à chauffer au lieu de chauffer l’ensemble des sièges par défaut comme c’est le cas pour le Model Y 2020.

Une nouvelle troisième rangée de sièges pour les familles nombreuses

Enfin, le youtubeur a évidemment présenté la nouvelle troisième rangée de sièges du Model Y 2021. Comme nous le savons déjà, la troisième rangée n’est pas adaptée pour les adultes de grande taille. Elle est plutôt prévue pour les enfants ou les adultes d’environ 1,60 mètre. D’ailleurs, Tesla indique que le Model Y 2021 peut accueillir 7 personnes, et non 7 adultes. La version rafraîchie du Model Y apporte donc des nouveautés mineures qui améliorent tout de même le confort et la commodité pour le conducteur et les passagers.

Source : InsideEVs