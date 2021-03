Tesla Semi : une vidéo dévoile le camion semi-remorque électrique sur une piste d’essai

Puisque le Semi est un semi-remorque entièrement électrique, cela lui permet également d’être étonnamment silencieux, mais aussi assez rapide, comme Tesla le dévoile dans sa vidéo de quelques secondes.

Tesla Semi sur la piste d’essai – Crédit : Tesla

Depuis la présentation du Semi en septembre 2017, le camion semi-remorque de Tesla n’est pas souvent apparu sur la route. Il s’agit d’un véhicule encore assez mystérieux, mais de grandes entreprises telles que Walmart n’ont pas hésité à précommander le véhicule pour alimenter leurs flottes de camions.

Le Semi a été repéré sur une piste d’essai

Nous savons que le Tesla Semi propose une accélération folle pour un camion, et la vidéo montre le dynamisme du véhicule. Le camion devrait accélérer de 0 à 100 km/h en 5 secondes, à condition qu’il ne transporte aucune charge. Lorsqu’il tractera une remorque, l’accélération à 100 km/h s’effectuera en environ 20 secondes.

On peut également noter dans la vidéo que le camion de classe 8 est très silencieux sur la piste d’essai, bien que nous puissions entendre le sifflement de ses 4 moteurs électriques lorsqu’il passe près de la caméra. Il ne serait pas étonnant de voir d’autres vidéos similaires être partagées dans les semaines qui viennent.

Pour l’instant, on ne connait pas exactement les caractéristiques techniques du Semi, mais le camion semi-remorque de classe 8 devrait garantir environ 480 km d’autonomie dans sa version standard, et jusqu’à 800 km pour la version la plus chère. Elles coûteront respectivement environ 150 000 et 180 000 dollars. Le Semi pourrait également être le premier véhicule électrique de Tesla à utiliser les nouvelles cellules 4680, qui promettent plus d’efficacité, des coûts réduits et un poids plus faible que les batteries actuelles.

Selon les dernières informations disponibles, Tesla souhaiterait commencer à produire les premiers véhicules d’ici le mois de mai, avant d’élargir la production en juillet 2021. D’ici la fin de l’année, le constructeur américain prévoirait de produire environ 100 Semi par semaine, un objectif assez ambitieux.

Semi on the track pic.twitter.com/0QCTYGbLJv — Tesla (@Tesla) March 14, 2021

Source : Tesla