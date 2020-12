Tesla : Une vidéo montre le Tesla Semi en action

Présenté en novembre 2017, le Tesla Semi est un camion de classe 8 100% électrique. Prévu pour une commercialisation en 2020, de nombreux modèles ont déjà été précommandés depuis la conférence. A l’heure actuelle, on n’a vu que peu de choses au sujet de ce nouvel utilitaire de Tesla. Une courte vidéo est sortie sur YouTube la semaine dernière le montrant en action avec une remorque. Le véhicule a été filmé lors d’une phase de tests à Frémont, en Californie.

Le Tesla Semi. Crédits : Wikipédia.

Tesla Semi Class 8 : Un look futuriste signé Tesla

Avec son look futuriste, le Tesla Semi s’intègre plutôt bien dans la gamme de véhicules Tesla. Sa partie avant inclinée et ses lignes latérales lui donnent un look jamais vu pour ce type de véhicules. Dans la lignée du Cybertruck, mais dans un style différent, Tesla a donc fait le choix d’un look futuriste. Celui-ci est cependant moins marqué que le pick-up de la firme californienne.

La vidéo, postée sur YouTube et relayée sur Reddit, montre le tracteur en action, équipé d’une semi-remorque. Elle dure seulement 15 secondes, et montre le Tesla Semi en train de négocier un virage vers la gauche. La première chose frappante de cette vidéo est la façon dont le look du camion dénote avec son environnement. Si son look paraît déjà très futuriste en photo, son intégration dans un paysage du quotidien accentue cet effet.

Tesla Semi : une puissance d’accélération supérieure ?

Le second constat de cette vidéo est la puissance et la souplesse de l’accélération du camion. Sa faculté d’accélération avait déjà été démontrée dans une vidéo publiée en 2018. Voir un mastodonte pareil accélérer sans aucun bruit est clairement inhabituel. On ne peut cependant tirer aucune conclusion sur la puissance du véhicule à partir de cette courte vidéo. On n’a en effet aucune idée du chargement de la remorque, qui est peut-être vide. Le Tesla Semi est équipé de quatre moteurs de Model 3, qui permettent au camion d’atteindre 100km/h en cinq secondes. Une force d’accélération bien au-dessus du standard pour les tracteurs routiers de classe 8.

Reste à voir ce que donnera le Tesla Semi dans la réalité. Prévu initialement sur les routes en 2019, Tesla a préféré se concentrer sur la Model 3 et la Model Y. Mais l’arrivée du camion électrique sur les routes est en bonne voie, comme l’a sous-entendu Elon Musk récemment.

Le semi de Tesla roule bien, merci pour lui

Source : CDL Life