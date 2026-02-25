Test MarsTek Venus A : la batterie tout en un pour les novices du stockage d’énergie

Vous souhaitez faire des économies d’énergie ou stocker de l’électricité en cas de coupure ? La Marstek Venus A s’impose comme une solution très simple à déployer pour un prix particulièrement attractif. Nous avons testé cette station électrique durant quelques semaines.

Rapport performances / prix très intéressant

Silencieuse et bonne gestion thermique

Permet de brancher 4 panneaux solaires

Facilement extensible Pas de réglage fin du seuil de décharge minimale

Capuchon de la sortie secteur intégrée très dur à retirer

Application perfectible, notamment sur la traduction

Marstek est un nouvel acteur sur un marché français des batteries domestiques en plein essor. Avec la Venus A, le fabricant vient concurrencer les constructeurs en place avec une batterie à la fois performante, design et tout-en-un pour un prix très attractif.

L’objectif de la Venus A est simple, stocker de l’énergie à domicile mieux que les concurrents. Mais derrière un design ultra soigné, les performances sont-elles vraiment au rendez-vous ? Réponse dans notre test.

💰 Quel est le prix de la Marstek Venus A ?

La Marstek Venus A est commercialisée à partir de 749€. Il est possible d’ajouter des batteries supplémentaires pour les utilisateurs qui le souhaitent, permettant de monter à 12,72 kWh de stockage total.

Sur le site de Marstek, la Venus A est commercialisée aux tarifs de :

Cela nous donne un prix du kWh à l’achat pour la Venus A de 353€ pour la version 2,12 kWh et de 235€ pour la version 12,72 kWh. À titre de comparaison, la SolarFlow 2400 de Zendure coûte 416€ du kWh pour la version la plus simple et 312€ du kWh pour la version la plus imposante, stockant 17,28 kWh. Le modèle de chez Marstek est donc nettement moins onéreux.

Même constat si l’on compare les tarifs avec ceux des batteries Anker. Marstek a donc décidé d’attaquer le marché avec un positionnement tarifaire particulièrement attractif. Une politique de prix que le fabricant a également appliqué à la Venus D, un autre modèle de sa gamme que nous avons également testé.

⚙️ Caractéristiques

Stockage disponible : 2,12 kWh (hors réserve)

: 2,12 kWh (hors réserve) Prise AC : entrée/sortie

: entrée/sortie Puissance max en entrée : 2400W

: 2400W Onduleur Bidirectionnel : 1500W

: 1500W Puissance max de la prise off-grid : 1200W, (pic de 1440W pendant 60 sec.)

: 1200W, (pic de 1440W pendant 60 sec.) Dimensions (L × P × H) : 400 × 285 × 168 mm

: 400 × 285 × 168 mm Poids : 17 Kg

: 17 Kg Garantie : 10 ans

: 10 ans Indice de protection : IP65

: IP65 Réseau : Ethernet, WiFi, Bluetooth

🧑🏻‍🎨 Design : soin et qualité

Niveau esthétique, Marstek a mis le paquet sur la Venus A. Le fabricant fait de la plus petite de ses batteries une réussite esthétique. Elle est recouverte de panneaux assez épais en plastique un peu transparent sur sa face avant, ce qui permet d’afficher un look agréable, mais aussi et surtout, de voir les LEDs de rétro-éclairage sur la face avant.

Les LEDs en question indiquent le niveau de charge de la batterie, la connexion au secteur, la connexion au réseau Wi-Fi, ainsi que la connexion de panneaux solaires, notamment.



La Venus A repose sur quatre pieds de 2 centimètres de hauteur, afin d’éviter de poser la batterie à même le sol, une bonne idée de la part du fabricant.

Sur le dessus, on retrouve le bouton de démarrage de l’appareil ainsi qu’une surface en relief. Cette dernière permet le refroidissement passif de la batterie, c’est en fait un radiateur qui est caché ici.

C’est à l’arrière que se situent tous les connecteurs, à savoir une prise RJ45, pour brancher la batterie sur réseau en filaire, mais également les quatre connecteurs pour panneaux solaires.

Avec ceci, on retrouve également un connecteur pour la brancher au secteur, mais aussi une prise de courant pour y brancher un appareil en connexion directe. Cette prise délivre jusqu’à 1500 watts.

Un emplacement est également présent pour permettre l’ajout de plus de stockage. Ainsi la Venus A peut se connecter en rack à d’autres batteries, si besoin, en les empilant les unes sur les autres. Un capuchon est fourni pour éviter les infiltrations de poussières et d’eau si cette prise est inutilisée.

🛜 Connexion Wi-Fi et branchements

La connexion au réseau Wi-Fi est simple et rapide, sachez toutefois que vous ne pourrez connecter la Venus A qu’à un réseau en 2,4 GHz (pas de 5 GHz), ce qui est assez classique pour ce type d’équipement.

Il est appréciable de disposer d’un port RJ45 pour les endroits où le Wi-Fi ne passe pas convenablement. Le câble n’est toutefois pas fourni.

Signalons que contrairement au kit Zendure SolarFlow 2400 AC précédemment testé, cette Marstek Venus A permet de connecter des panneaux solaires sans onduleur externe. Et pour cause, l’onduleur est déjà installé sur la batterie permettant de connecter jusqu’à quatre panneaux solaires.

La prise de sortie 230 volts est évidemment présente, cependant, il faut y aller fort pour retirer le petit capuchon qui la recouvre. Ce dernier est en plastique dur et non fixé, attention à ne pas le perdre.

🛠️ Fonctionnement et configuration

La configuration se fait via l’étape assez simple et indispensable de la création de compte. Une fois ceci fait, connectez la batterie à un réseau Wi-Fi en 2,4 GHz, votre box fera l’affaire. Si vous ne pouvez pas le connecter en Wi-Fi, la Venus A dispose d’un port RJ45.

Pensez enfin à activer le Bluetooth sur votre smartphone, afin que la batterie soit immédiatement reconnue.

L’application est relativement simple à utiliser et permet de piloter la Venus A de manière plutôt intuitive. On regrette toutefois que l’interface soit un peu trop simpliste, quand des concurrents mettent de jolis visuels. La traduction est assez approximative sur certains textes, mais il ne fait nul doute que ça s’améliorera lors de prochaines mises à jour.

Sur l’écran principal, on peut voir le nombre de panneaux solaires connectés, en bleu. Au-dessus, la puissance est également indiquée. En dessous de 10 watts, la batterie indique ne pas recevoir d’énergie, en raison d’une puissance trop faible des panneaux. C’est notamment le cas durant les jours de pluie.

S’affichent également l’énergie stockée, le niveau de charge de la batterie ainsi que la puissance injectée dans le réseau. Le gain financier apparaît également, à condition d’avoir indiqué au préalable vos tarifs d’électricité dans l’application.

Dans les paramètres, on peut régler les puissances et les horaires de charge et de décharge que l’on souhaite. Il est également possible de passer en mode autoconsommation ou en mode intelligence artificielle, laissant le système apprendre de vos habitudes et gérer par lui-même.

Un mode “Alimentation de secours” est disponible, ainsi la batterie alimentera le réseau électrique si vous subissez une coupure de courant. L’excédent pourra être injecté dans le réseau.

📊 Performances et rendement

Point appréciable, la station peut se charger exclusivement avec les panneaux solaires, et tant pis si la météo ne permet pas certains jours de grappiller plus de 60 Wh. La Venus A prendra ce qu’il y a à prendre sans puiser dans votre réseau domestique contrairement au kit Solar Flow 2400 de Zendure que nous avions testé. En effet, ce dernier imposait de saisir une puissance en entrée et si les panneaux peinaient à délivrer la puissance demandée, la différence était prélevée sur le réseau domestique.

Le mode de fonctionnement choisi par Marstek implique qu’il faudra parfois beaucoup de temps pour remplir la batterie les semaines vraiment pluvieuses.

La Venus A gère beaucoup de paramètres toute seule. Ainsi, ce type de batterie ne doit pas descendre sous les 5% de charge, sinon elle risque d’être bonne pour la déchetterie. Selon le fabricant, la décharge s’arrête automatiquement à 10%. Sur les quelques tests que nous avons réalisés, cela fonctionne bien, nous n’avons jamais eu de problème de décharge excessive. Toutefois, nous aurions apprécié pouvoir paramétrer nous-mêmes le niveau minimum de la réserve.

La capacité de 2,12 kWh qu’offre la Venus A permet de jouer à un jeu AAA sur un ordinateur gaming pendant environ 3 heures avant qu’elle n’atteigne le palier des 10% de charge.

Le fabricant garantit jusqu’à 6000 cycles avant que la Venus A se limite à 80% de sa capacité initiale. Nous n’avons évidemment pas pu vérifier cette information.

Enfin, la prise secteur de sortie intégrée à la Venus A promet jusqu’à 1500 watts de puissance. Toutefois, notez qu’avec une telle puissance avec une capacité de 2,12 kWh hors réserve (enlevez environ 10%), vous disposerez un peu plus d’une heure d’autonomie. C’est donc une alimentation d’appoint très pratique mais qui sera insuffisante si vous utilisez des appareils gourmands en énergie comme un climatiseur mobile.

🎧 Nuisances sonores et refroidissement

Point fort de l’appareil, pas de ventilateur à bord, donc pas de nuisances sonores. Certains diront que cela importe peu si la batterie est rangée dans le garage, cependant ce n’est pas son unique usage. Elle peut être logée dans un bureau, afin de servir d’alimentation d’appoint pour un PC si jamais vous n’avez plus d’électricité sur le réseau.Nous avons constaté durant nos tests que la Venus A ne chauffait pas excessivement même en forte charge. Pour avoir effectué quelques mesures au thermomètre laser, dans une pièce à 14°C, l’appareil oscille, selon les points mesurés, entre 15 et 18°C.