Stations électriques portables : comment choisir la meilleure batterie pour stocker de l’énergie ?

Les stations électriques, crise énergétique oblige, deviennent des accessoires de plus en plus utiles pour réaliser quelques économies d’énergie. Mais selon vos besoins, les critères à privilégier ne sont pas les mêmes. On vous aide à y voir plus clair.

Les stations électriques portables ont fait leur début en France auprès des fans de camping en manque d’électricité. Mais depuis les envolées récentes des prix de l’énergie, elles se sont révélées être également un bon moyen de réaliser quelques économies. Associées à des panneaux solaires, elles permettent de stocker tout ou partie de l’électricité produite.

Fort de cette opportunité beaucoup de constructeurs (majoritairement chinois) investissent le marché français et débarquent avec des batteries de plus en plus perfectionnées, notamment grâce à l’IA, mais aussi de moins en moins chères.

Les modèles disponibles sur le marché sont nombreux et il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. On vous explique quels sont les points importants à vérifier et quelles sont les meilleures stations électriques à acheter selon votre usage.

• Lire nos derniers tests de stations électriques portables : Venus D de Marstek pour le solaire et l’autoconsommation et la batterie AB2000S de Zendure testée dans le cadre d’un kit solaire complet.

Une station électrique portable pour quel usage ?

Commençons par ce qui peut sembler le plus évident. A quel usage destinez-vous votre station électrique ? En effet, selon vos besoins certains critères seront incontournables.

• L’essentiel de vos vacances se déroule loin de toute prise de courant mais vous souhaitez pouvoir recharger régulièrement vos téléphones portables, enceintes, appareil photo… Il vous faut donc un modèle pas trop lourd à transporter avec suffisamment de prises en sortie pour brancher simultanément tous vos équipements.

• Votre objectif est d’apporter du courant dans un garage ou un atelier qui n’est pas raccordé à votre réseau électrique ? Une station portable peut-être la solution mais attention de choisir un modèle qui pourra délivrer suffisamment de puissance en sortie pour, par exemple, faire fonctionner une perceuse de 1300 Watts.

• Vous êtes équipés de panneaux solaires et vous souhaitez pouvoir stocker de l’énergie pour la réinjecter à des moments où le soleil n’est plus présent ? Il vous faudra donc choisir une station électrique possédant les prises nécessaires pour brancher vos panneaux et capable d’optimiser la production.

• Vous voulez exploiter au maximum les tarifs heures pleines/creuses, il vous faut donc stocker quand les prix sont au plus bas et réinjecter quand ils sont au plus haut. Le gouvernement a d’ailleurs annoncé une évolution des plages horaires pour s’adapter à la montée en puissance du solaire. Les heures creuses ne seront plus nécessairement placées la nuit. Malheureusement avec ce système, il vous faudra beaucoup de temps avant de pouvoir amortir votre achat.

• Un autre besoin, sans doute plus marginal, existe. Vous êtes dans une zone où les coupures de courant sont fréquentes et vous souhaitez protéger votre ordinateur fixe contre ces ruptures. Dans ce cas, il faut choisir une batterie équipée d’un système UPS qui permet de prendre le relai instantanément.

Kilowattheure, l’unité à retenir

Les batteries communiquent leur capacité en kilowattheures (kWh). Le wattheure correspondant à la quantité d’énergie produite ou consommée pendant 1 heure.

Côté production : 2 panneaux de 400 watts (dans l’hypothèse où leur rendement serait de 100%, ce qui en pratique n’est pas possible) vous permettront de stocker 800 wattheures au bout d’1 heure et 4 kWh au bout de 5 heures (5 x 800 wattheures).

Côté consommation : un micro-ondes de 1000 watts aura besoin de 1kWh pour fonctionner pendant 1 heure. L’Ademe sur son site donne de nombreux exemples de consommation selon le type d’appareil. La palme revient aux radiateurs électriques qui peuvent consommer jusqu’à 4312 kWh/an soit 11,8 kWh /jour. Le réfrigérateur parce qu’il est branché 24h/24 décroche le plus souvent la 2e place. S’il est grand et couplé avec un congélateur alors sa consommation d’énergie peut atteindre environ 346 kWh par an (soit 28 kWh par mois ou 0,9 kWh par jour).

Ainsi une batterie de 2,5 kWh vous permettra de faire tourner une machine à laver le linge d’une puissance de 2000 watts pendant environ 1h15 (2500 kWh/2000w=1,25).

Sachez que cette capacité est toutefois théorique car en réalité vous n’en disposerez jamais à 100%. En effet, pour assurer leur longévité il vaut mieux éviter de vider complètement les batteries, les fabricants réservent donc la plupart du temps une part qui va de 7% à 15%. Ce chiffre est parfois réglable dans les interfaces.



Quel temps de charge pour une batterie portable ?

Un temps de charge rapide est un argument mis en avant essentiellement sur les modèles conçus pour la mobilité. Si vous êtes en camping, vous n’aurez pas toujours la possibilité de recharger pendant de longues heures votre batterie, il vaudra donc mieux sélectionner un modèle qui peut se charger rapidement c’est-à-dire capable d’absorber beaucoup de watts d’un coup.

Les modèles annonçant une charge rapide disposent souvent d’une prise CA (courant alternatif) pouvant absorber 1200 watts. Attention toutefois cela peut écourter la durée de vie de votre batterie.

Quelle puissance à la sortie est nécessaire ?

Là aussi, tout dépend de votre installation et de l’usage que vous souhaitez en faire. Si votre objectif est d’alimenter un atelier, il vaut mieux vérifier de quelle puissance ont besoin vos équipements les plus gourmands. Une perceuse, par exemple, peut demander jusqu’à 1300 watts pour les modèles les plus puissants. Dans ce cas, il faut s’assurer que la station portable que vous allez acheter soit équipée d’une prise CA d’au moins 1300 watts.

Si souhaitez réinjecter l’énergie stockée dans votre station directement dans votre réseau domestique, la norme recommande de ne pas envoyer plus de 900 watts à la fois à moins de posséder une ligne électrique dédiée équipée d’un disjoncteur différentiel.

Cette norme ayant été appuyée par un décret, elle fait figure d’obligation. Cela signifie qu’en cas de problème vous serez tenu pour seul responsable.

C’est d’ailleurs pour cela que les stations d’énergie permettent en général de régler ce paramètre. C’est-à-dire que même celles qui sont capables de réinjecter 2000 watts d’un coup peuvent être bridées à 800 watts pour être en conformité avec les lois françaises.

Prises disponibles en sortie

Le nombre de sorties est un élément important à vérifier avant d’acheter si votre usage est par exemple que la station vous accompagne lors de vos vacances en camping. Vous pourrez avoir besoin de brancher simultanément plusieurs téléphones, une enceinte et un ordinateur par exemple.

Les prises potentiellement disponibles sont :

– Sorties CA. Il s’agit d’une prise secteur classique qui permet de brancher tous les appareils que vous souhaitez alimenter directement depuis la station. C’est une prise différente de celle qui sert autant à alimenter la station qu’à réinjecter du courant.

– Sortie USB. On trouve généralement de l’USB A et C.

– Prise 12 volts. La même que celle utilisée dans les voitures pour recharger un appareil via l’allume-cigare.

Prises disponibles à l’entrée

Si vous souhaitez raccorder des panneaux solaires, il faut disposer de connecteurs MC4. Ils sont étanches et résistants aux UV et utilisés par la majorité de fabricants de panneaux solaires et d’onduleurs solaires. Ils sont au nombre de 2 par panneau (1 mâle et 1 femelle).

Un connecteur peut être prévu sur la batterie pour permettre l’ajout de modules complémentaires par empilement. Cela signifie que toutes vos batteries proviendront du même fabricant.

Il est cependant possible de faire cohabiter plusieurs batteries de marques différentes mais dans ce cas vous devrez les brancher sur votre réseau indépendamment les unes des autres. Ce type de bricolage n’est pas optimal car vous n’aurez pas une interface commune pour tout piloter. Ce sera à vous d’optimiser la réinjection en définissant par exemple des plages horaires différentes.

Pouvoir se connecter en Wi-Fi

Il peut s’avérer pertinent de vérifier si un port Ethernet est proposé. Pour piloter votre batterie, il faut impérativement qu’elle soit reliée à Internet. Mais si vous avez prévu de l’installer loin de votre habitation principale, il est possible que le Wi-Fi ne soit pas accessible. Il faudra donc tirer un câble pour établir une connexion filaire.

Signalons que beaucoup de batteries utilisent uniquement le 2,4 GHz pour se connecter et ne proposent pas de 5 Ghz. Toutes les box actuelles savent gérer les 2 fréquences donc cela ne pose en principe pas de problème.

Faut-il ajouter un compteur intelligent ?

Si vous souhaitez avoir une vision optimale de ce qui se passe sur votre réseau, il vous faudra ajouter à côté de votre compteur Linky ce que les fabricants appellent un compteur intelligent c’est-à-dire un ampèremètre. Il va mesurer en temps réel votre consommation énergétique mais aussi votre production.

En son absence vous aurez les données fournies par la station (production des panneaux solaires et consommation depuis la batterie) mais pas celles provenant de votre réseau électrique.

Une installation solaire complète avec un Smart meter ou compteur intelligent ©Zendure

Onduleur ou micro-onduleur ?

L’onduleur est là pour convertir le courant continu (DC) en provenance des panneaux solaires en courant alternatif (AC) utilisé par votre réseau domestique. Il est soit inclus directement avec la batterie ou vendu séparément.

On parle de micro-onduleur quand on peut brancher 700/800 watts maximum. Au-delà on va parler d’onduleur.

Pour optimiser la récupération d’énergie en provenance de vos panneaux, il peut être plus efficace de privilégier plusieurs micro-onduleurs plutôt qu’un gros.

En effet, un unique onduleur pour tous vos panneaux va souvent se caler sur la tension du panneau le moins performant quitte à brider l’énergie produite par les panneaux le plus performants.

En revanche, ce système impose que chaque panneau accueille son propre micro-onduleur ce qui peut signifier monter sur le toit en cas de problème alors qu’un onduleur unique fixé avec la batterie sera plus simple en cas de problème.

De plus les dernières générations se sophistiquent et certains onduleurs sont capables de gérer les différentes tensions. Un fabricant comme Zendure communique d’ailleurs largement sur l’utilisation de l’IA pour rendre ses onduleurs plus intelligents même si les progrès annoncés concernent plus l’utilisation de l’énergie produite que l’amélioration des performances en matière de captation.

L’onduleur SolarFlow 800 de Zendure ©Zendure

Présence d’un système UPS

Si la station intègre un système UPS (Uninterruptible Power Supply ou alimentation sans interruption), cela signifie qu’en cas de coupure elle va être capable de prendre le relai quasi instantanément. Sachant que les alimentations des ordinateurs sont capables de tenir au moins 25 millisecondes et qu’un UPS n’aura pas besoin de plus de 15 ms pour prendre le relai, vous êtes en théorie protégé contre les coupures d’électricité.

Poids et bruit

Attention le poids des batteries peut vite monter. Par exemple, la Venus E de Marstek que nous avons testé affiche environ 60 kg sur la balance pour une capacité de 5,12 kWh. Autant dire que vous ne la déplacerez pas souvent d’autant qu’elle n’est pas équipée de roulettes. Si vous avez prévu de la déplacer régulièrement il va donc être important de vérifier ce point.

De même, si vous prévoyez d’installer votre station de stockage d’énergie dans une pièce de vie assurez-vous qu’elle dispose d’un système de refroidissement passif c’est-à-dire sans ventilateur et donc sans bruit.

Faut-il déclarer sa station ?

Lorsque l’on essaye de se pencher sur les réglementations en vigueur dans le domaine de l’électricité, on s’aperçoit assez rapidement que les choses ne sont pas toujours très claires et pour peu qu’on ne soit pas familier avec les terminologies utilisées, cela peut vite tourner à la prise de tête.

Nous avions posé la question directement à Enedis en ce qui concerne les kits plug&play (panneaux + station) et la réponse était sans appel, la déclaration est obligatoire : « Toute installation de production d’électricité, y compris les kits de type Plug & Play, doit être déclarée auprès d’Enedis avant sa mise en service, quand bien même elle n’injecterait pas d’électricité sur le réseau, conformément à l’article L315-7 du code de l’énergie. La responsabilité civile et/ou pénale du producteur pourrait être engagée en cas de dommages matériels ou corporels suite au fonctionnement de ces installations non déclarées. »

Mais lorsque l’on parle de station de stockage d’électricité seule (sans panneaux solaires), les choses se compliquent.

Vous allez stocker et non produire, ce qui peut laisser penser qu’aucune déclaration n’est nécessaire. Pourtant si l’on considère que l’énergie stockée va être à un moment ou à un autre réinjectée dans votre réseau domestique, cela peut être assimilé à de la production.

Mais quand vous allez sur les pages Enedis prévues pour déclarer une production d’électricité, rien n’est prévu pour les stations électriques seules. A l’heure où nous bouclons ces lignes, nous n’avons toujours pas reçu de réponse d’Enedis à cette question. Nous complèterons cette partie si besoin.