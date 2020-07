Tha Mandalorian a plusieurs versions de Baby Yoda

Baby Yoda, la star de la série Disney+ The Mandalorian, a nécessité la marionette sans doute la plus chère de l’histoire du petit écran. Et ses créateurs ont même dû en concevoir plusieurs versions.

En quelques épisodes, Baby Yoda a conquis le cœur de tous les fans de Star Wars. L’adorable créature extraterrestre a presque volé la vedette au héros mandalorien de la série Disney+. Ce succès est dû en grande partie à l’apparence du personnage, qui a demandé beaucoup de travail aux équipes d’effets spéciaux.

Crédit : Lucasfilm / Disney+

Le superviseur des effets de The Mandalorian Richard Bluff a récemment confié au magazine The Hollywood Reporter que la création du design de Baby Yoda avait pris beaucoup de temps. Les équipes d’Industrial Light and Magic ont en effet conçu plusieurs versions du personnage avant de sélectionner celle que l’on voit à l’écran. Mais toutes les apparitions de l’Enfant dans la série n’ont pas été tournées avec la même marionnette.

The Mandalorian : Bébé Yoda aurait pu être plus mignon, mais il ne fallait pas

Plusieurs marionnettes de Baby Yoda ont été créées

On sait que la version animatronique de Baby Yoda, que l’on voit dans la plupart des scènes de The Mandalorian, a coûté 5 millions de dollars à fabriquer. Cette version très sophistiquée a nécessité un long travail. Elle n’était donc pas terminée au moment où le tournage a débuté. La production a d’abord utilisé une marionnette plus simple. Celle-ci servait à donner aux acteurs un point de référence à regarder lorsqu’ils se trouvaient en présence de l’Enfant. La version finale n’a pas non plus été utilisée dans les plans où le petit alien n’apparaît qu’en arrière-plan.

Une fois le design terminé, il a fallu pas moins de cinq techniciens pour donner vie à la marionnette. Ces derniers contrôlent les mouvements, mais aussi les émotions du personnage. Enfin, la production a entièrement créé une voix unique pour Baby Yoda. Celle-ci est composée de petits cris d’animaux mélangés à des sons de bébés humains.

Le résultat final est une réussite et les fans de la série s’arrachent maintenant les peluches à l’effigie de Baby Yoda. Le petit alien et son ange gardien Mando seront bientôt de retour sur Disney+. La saison 2 de The Mandalorian sera diffusée en octobre prochain.

Star Wars : Baby Yoda de The Mandalorian existe dans l’univers Marvel

Source : The Hollywood Reporter