The Book of Boba Fett se dévoile, le retour du Monstre du Loch Ness, une saison 2 pour Squid Game ?, le récap’

Disney+ a dévoilé la date de diffusion de The Book of Boba Fett ainsi qu’un premier poster, la série phénomène Squid Game aura-t-elle droit à une saison 2 sur Netflix, de nouvelles images capturées par un drone semble montrer le monstre du Loch Ness, c’est le récap’ du jour.

The Book of Boba Fett : date de diffusion et premier poster

Après des mois de teasing, on connait désormais la date officielle de diffusion de la série The Book of Boba Fett, centrée sur le chasseur de primes. Disney+ a fait un gros cadeau aux fans de Star Wars en annonçant que ces derniers pourraient découvrir la série à partir du 29 décembre. Disney+ a également publié un premier poster sur lequel on découvre Boba Fett confortablement assis sur le trône de Jabba le Hutt. Le synopsis de la série a également été dévoilé.

Boba Fett se révèle ! – Crédit : Lucasfilm

Squid Game saison 2 ?

Attention, des spoilers sont à suivre dans ce récap’

Le neuvième et dernier épisode de la première saison de Squid Game, nouvelle série Netflix, nous a tous laissés avec de nombreuses questions. Hwang Jun-Ho est-il encore en vie ? Il-Nam était-il en réel danger ? Gi-Hun retournera-t-il dans le jeu ? Avec toutes ces interrogations sans réponse, on se demande si une suite est prévue à cette série phénomène. Le réalisateur et auteur, Hwang Dong-hyuk, semble ne pas avoir encore pris de décision et annonce que s’il se lançait dans une saison 2, ce ne serait pas seul. Fait amusant, la plupart des jeux présents dans la série sont des jeux qui existent réellement, bien entendu sans qu’il soit question de vie ou de mort dans leur version originale.

Affiche officielle de Squid Game – Crédit : Siren Pictures Inc.

Le monstre du Loch Ness filmé par un drone ?

Un drone aurait capturé de nouvelles images du monstre du Loch Ness. L’observation « présumée » a été enregistrée grâce à l’appareil d’un voyageur en canoë, Mavor. Le jeune homme pourtant sceptique au départ, aurait filmé ce qui pourrait être le contour du monstre, juste au-dessus de la ligne de floraison. La vidéo a été partagée sur YouTube et ne cesse d’attirer les curieux. Certains pensent qu’il ne s’agit que d’un mirage visuel, quand d’autres se laissent le bénéfice du doute. Alors effet d’optique, canular à l’approche d’Halloween ou bien véritable manifestation de Nessie ?

