The Boys : Kripke dévoile les scènes coupées de l’orgie Herogasm

Faute de temps et de budget, Eric Kripke a finalement du renoncer à plusieurs plans de la séquence Herogasm dans la saison 3 de The Boys.

Après de longs mois d’attente, la saison 3 de The Boys bat enfin son plein. Attendue par les fans du monde entier, cette nouvelle mouture tient pour le moment toutes ses promesses. Décadence, violence, sexe et vulgarité : tous les curseurs sont encore montés d’un cran. Pourtant, Eric Kripke aurait voulu encore aller plus loin. Notamment en ce qui concerne l’orgie Herogasm. Mais le temps et le budget n’ont pas permis au créateur du programme d’aller au bout de ses folies. Malgré un budget déjà colossal, il a donc été nécessaire de renoncer au tournage de plusieurs plans pour le moins croustillants.

The Boys : une saison 3 encore plus décadente – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Au cours d’une récente interview, Kripke a dévoilé les scènes avortées d’Herogasm. Malgré une déception certaine, le créateur reste pourtant fier du travail accompli.

The Boys saison 3 renonce à plusieurs séquences phares

« Nous n’avons pas pu réaliser tous les gags dont nous rêvions. On avait encore beaucoup d’idées en réserve. On avait même imaginé une espèce de créature aquatique ayant des relations sexuelles sous l’eau. On en avait beaucoup discuté. On était même prêts à reprendre la vanne éculée d’énormes tuyaux d’incendies pulvérisant des litres de fluide. Hughie devait tout recevoir en pleine tête. Mais le temps n’a pas joué en notre faveur et nous avons fait pas mal de compromis » explique ainsi Kripke.

Malgré cela, Herogasm reste le point d’orgue de cette nouvelle saison de The Boys. Outre son côté sulfureux, c’est certainement le passage dramatiquement le plus abouti. Car personne n’avait encore été aussi loin dans le cadre d’un programme diffusé sur une plateforme grand public. Kripke avait promis du sensationnel et du jamais vu : le pari est donc largement remporté. Mais d’autres séquences ne sont pas en reste et le public aura encore de belles surprises.

The Boys saison 3 tient donc toutes ses promesses. Et même s’il sera difficile de faire plus trash en cas de saison 4, on compte sur Kripke pour nous dérouter une nouvelle fois !

Source : Screenrant