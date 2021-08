The Boys : la saison 3 dévoile Supersonic, l’ex petit-ami de Starlight

La saison 3 de The Boys lève enfin le voile sur Supersoinc, anciennement connu sous le nom de Drummer Boy et ex-petit ami de Starlight.

Plus que quelques mois nous séparent de la diffusion de la saison 3 de The Boys. Pour ce retour en fanfare, Kripke a promis une nouvelle mouture sans compromis, sans censure, repoussant encore les limites du politiquement correct. Il y aura du sexe, de la violence et de belles punchlines en perspective. Outre l’arrivée de Soldier Boy, c’est un autre personnage qui attire aujourd’hui tous les regards. Supersonic, ex-petit ami de Starlight, fera enfin son apparition à l’écran.Pour l’occasion, Amazon Prime dévoile un nouveau format promotionnel, baptisé Seven on 7.

Starlight va t-elle retrouver son ex petit-ami, Supersonic ? – Crédit : Amazon Prime Vidéo

A la manière des titres d’un journal télévisé, cette bande-annonce d’un genre nouveau, semble annoncer de grands rebondissements pour la saison à venir. Nouvelles intrigues, dangers imminents : tout cela donne sérieusement l’eau à la bouche.

The Boys : Supersonic fait enfin son apparition

La nouvelle formule du 7 août met ainsi à l’honneur, Supersonic, l’ex amoureux de Starlight. Ce personnage à d’abord été connu sous le pseudonyme de Drummer Boy. Il est campé à l’écran par le comédien Miles Gaston Villanueva. La vie privée de la jeune héroïne devrait donc occuper une place prépondérante dans la nouvelle saison. Avant son arrivée parmi les « Seven », Starlight était co-leader des Young Americans aux côtés de Drummer Boy. Après des mois de passion sans l’ombre d’un nuage, la demoiselle a fini par rompre, découvrant son ami dans les bras d’une autre.

Si Drummer Boy a déjà été évoqué à plusieurs reprises, il fera donc son entrée dans la série sous sa nouvelle identité de Supersonic. Ses retrouvailles avec Starlight pourraient augurer de nombreuses difficultés pour la jeune femme. Retombera t-elle dans ses bras ? Voudra t-elle se venger de son ex petit-ami ? Pour le moment, impossible d’en savoir davantage. Mais leur confrontation pourrait rapidement tourner au drame.

Les pastilles TV Seven on 7 augurent une saison passionnante. On apprend ainsi que The Deep n’est pas prêt de reculer face à l’Eglise du Collectif. Outre ces nombreuses péripéties, les fans attendent également avec impatience l’épisode dédié à l’orgie Herogasm. Vous l’aurez compris, mieux vaut ne pas rater ce retour prometteur !

