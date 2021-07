The Boys : la saison 3 réserve des scènes bien plus folles qu’ Herogasm

Selon Eric Kripke, Herogasm ne sera pas la scène la plus délurée et la plus trash de la saison 3 de The Boys !

La saison 3 de The Boys continue de se préciser. Outre l’arrivée très attendue de Soldier Boy, cette nouvelle série d’épisodes promet une nouvelle fois de repousser les limites du politiquement correct. En effet, la célèbre orgie Herogasm sera mise à l’honneur dès les premiers épisodes. Rendez-vous de débauche sexuelle pour les supers-héros en manque de sensations fortes, cette partie fine risque de faire couler beaucoup d’encre. Mais à en croire Eric Kripke, la prochaine saison connaîtra des séquences bien plus folles et subversives !

The Boys : la saison 3 promet des séquences délurées – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Il semble acquis que le premier épisode sera bien plus inattendu. Avec son sens du teasing, Kripke fait déjà saliver les fans du monde entier. Mais à quoi faut-il s’attendre concrètement ?

The Boys repousse une nouvelle fois ses limites

« Nous avons fait quelque chose d’encore plus fou qu’Herogasm. Vous n’êtes pas prêts ! Et cela se passe dans le premier épisode » annonce ainsi le showrunner. Comme à son habitude, Kripke n’en dira pas davantage. Mais le réalisateur a assuré que la mise en scène d’Herogasm sera sans aucun précédent. Avec son goût assumé pour la subversion, le résultat pourrait être aussi choquant que brillant. Kripke rêve toujours aussi en secret de filmer les séquences pornographiques des vidéos X de supers-héros dont font état les saisons précédentes.

Dans la bande-dessinée source, Herogasm est présentée comme un point de refuge pour les supes. C’est un endroit de débauche, de perdition. On y consomme librement de la drogue et l’alcool coule à flots. C’est un rendez-vous tenu secret. En effet, le reste du monde pense que les héros sont en plein combat contre une menace extra-terrestre alors qu’ils prennent juste du bon temps. Si on analyse les déclarations de Kripke, la séquence pourrait même bénéficier d’une censure pour un public non averti ou mineur.

Pour l’heure, aucune date de sortie officielle n’est encore annoncée. En parallèle, l’équipe créative développe un spin-off sur la nouvelle génération, qui pourrait encore repousser les limites de la bienséance. Là encore, il faudra se montrer patient pour découvrir le résultat ! Une chose est certaine : la saison 3 de The Boys ne fera pas dans la dentelle. Entre dérives de la politique mondiale, légalisation des armes et séquences charnelles, cette nouvelle mouture risque encore de faire grand bruit.

Source : Syfy