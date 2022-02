The Boys : le spin-off dévoile un trailer avec drogue et ultraviolence !

Le spin-off de The Boys appelé The Boys Presents : Diabolical dévoile un premier trailer. Et attention, c’est (très) violent comme la série de base !

Diabolical promet énormément ! Crédit : Amazon Studios

Amazon poursuit son ascension en dévoilant de nombreux programmes originaux à venir ces prochains mois. Parmi les nouveautés de Prime Video, beaucoup attendent forcément Les Anneaux de Pouvoir, série basée sur Le Seigneur des Anneaux. Mais la saison 3 de The Boys suscite également l’attente des fans et promet d’introduire une sorte de Captain America au rabais. L’occasion de retrouver des super-héros lorgnant plus du côté fasciste de la Force. Des êtres dépeints comme violents, narcissiques et complotistes n’ayant que faire de la vie humaine. En attendant ces épisodes supplémentaires, le spin-off de The Boys appelé The Boys Presents : Diabolical dévoile son trailer.

Un trailer avec beaucoup d’humour pour une série animée destinée aux adultes

Amazon dévoile un premier trailer pour The Boys Presents : Diabolical. Une série anthologique animée se concentrant sur plusieurs histoires indépendantes dans l’univers de The Boys. La promesse d’entretenir un lien canon avant la diffusion de sa troisième saison. Parmi les grands noms à l’origine de ce projet en 8 épisodes, on trouve notamment Seth Rogen !

Le trailer présente la violence caractéristique de l’univers et de la drogue au passage parce que pourquoi pas ! On trouve une variété de styles d’animation et des tons différents mais toujours dans l’esprit de The Boys. Eric Kripke, producteur exécutif de Diabolical et de la série principale, partageait son enthousiasme en décembre dernier.

Surprise ! Nous avons presque terminé les 8 épisodes de notre série animée. Nous avons réuni des créateurs talentueux et leur avons donné une règle. Je plaisante, il n’y a pas de règle. Ils ont tout fait sauter avec des créations inattendues, drôles, choquantes, gores, émotionnelles. Vous pensez que The Boys est incroyable ? Attendez de voir ça. Eric Kripke

Rappelons que le géant du streaming développe un second spin-off pour The Boys. Cette fois-ci, il s’agira d’une série en prises de vues réelles. Amazon confirme qu’elle conservera le ton très mature de l’univers.

The Boys Presents : Diabolical débute le 4 mars 2022.

Source : Twitter