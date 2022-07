The Boys : un « happy ending » pour Homelander ? Son interprète a une idée

Personne ne dira le contraire : Homelander, ou Protecteur en VF, est une sacrée ordure. Une ordure complexe mais très sinistre souffrant d’un manque d’affection et d’un sentiment de supériorité. Et vu comme les Boys détestent le leader des Sept, les fans s’attendent à une fin brutale pour l’antagoniste de la série Prime Video. En interview pour Collider, son interprète Antony Starr a tout de même une idée de « happy ending » pour Homelander. Voici laquelle !

Difficile d’imaginer la fin pour Homelander. Un super-héros avec le monde à ses pieds et doté de pouvoirs surpuissants. Sans oublier qu’avec Ryan, la succession semble prête. Et Antony Starr, son interprète, partage une idée avec un « happy ending » pour le personnage. Mais les guillemets sont de rigueur.

Mais si vous craignez que le personnage soit glorifié, rassurez-vous. Antony Starr pense que Homelander va finir par mourir et souhaite que cette disparition ait lieu.

Je n’imagine pas un arc de rédemption pour Homelander. Pour être honnête, je ne veux pas voir ça. Je ne crois pas non plus qu’il y ait une quelconque possibilité de le faire.

Mais quelle fin pour Homelander ? La star de The Boys refuse de l’imaginer pour des raisons précises.

Pour ce qui est de sa fin, je n’en sais rien. Chaque fois que j’essaie de deviner la suite, je me trompe. Alors je ne spécule plus. Je me dis juste : « Vous savez quoi ? Je laisse ça aux scénaristes et je m’épargne l’embarras d’avoir tort, encore et encore ».

– Antony Starr