The Expanse : préparez-vous pour la guerre dans le trailer de la saison 6

La dernière saison de The Expanse sortira le 10 décembre sur Amazon Prime Video, et une nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée pour donner un aperçu des six épisodes prévus dans cette sixième saison.

La saison finale de The Expanse est « une lettre d’amour aux fans » selon ses acteurs

Fidèle à la série littéraire de science-fiction qu’elle est à l’origine, la série The Expanse saison 6 est une adaptation du roman « Les Cendres de Babylone », le sixième volet des livres écrits par James S. A. Corey. Ce pseudonyme cache en réalité deux auteurs, Daniel Abraham et Ty Franck, qui ont participé à l’adaptation en série télévisée afin de rester fidèle aux livres. La saison 6 de The Expanse reprendra aussi l’intrigue de la nouvelle Strange Dogs, qui se déroule dans le même univers, avec une jeune femme qui entre en contact avec une meute de « chiens » aux capacités étranges.

La bande-annonce offre un premier aperçu de ces créatures, qui pourraient être liées aux plans de l’amiral Winston Duarte, l’un des antagonistes de la saison 6. Lors du Comic Con de New York, en début d’année, les stars Wes Chatham (Amos Burton) et Steven Strait (James Holden) ont décrit cette dernière saison de The Expanse comme « une lettre d’amour aux fans », qui vient « couronner la relation que nous avons eue ensemble ». On se rappelle que la série avait été stoppée à la saison 4 puis « ressuscitée » par Amazon pour deux saisons supplémentaires, sous la pression des fans.

The Expanse saison 6 : six épisodes seulement, qui seront très intenses jusqu’au final

Adapter deux œuvres en aussi peu d’épisodes est un défi que les producteurs étaient prêts à relever. « Six épisodes pour traiter autant de sujets, c’est difficile », a confirmé Naren Shankar, producteur et show-runner de la série, lors du même New York Comic Con. Par conséquent, « chaque épisode sera aussi intense qu’il peut l’être. Vous n’aurez jamais l’impression de relâcher l’accélérateur. Quand on arrive à la fin, c’est cathartique », a ajouté Shankar, visiblement excité à l’idée de dévoiler la dernière saison de The Expanse.

Dans cette sixième saison, The Expanse fera une nouvelle fois appel à l’équipage du vaisseau Rossinante commandé par James Holden (Steven Strait), à la demande du nouveau secrétaire général des Nations-Unies, Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo). Ils se trouveront en première ligne pour affronter Marco Inaros (Keon Alexander) et sa Marine Libre, allié à Winston Duarte, qui a fait défection de la marine martienne. Et derrière eux, les menaçants aliens qui ont exterminé les constructeurs des Portes de l’Anneau, un réseau de trous de ver permettant de voyager d’étoile en étoile en un instant.

Le premier épisode de The Expanse saison 6 sera diffusé à compter du 10 décembre prochain sur Amazon Prime Video, avec un nouvel épisode chaque semaine.

