The Imperfects : la série Netflix de super-héros s’offre un trailer prometteur

C’est la nouvelle série Netflix de la rentrée ! The Imperfects dévoile son trailer. L’occasion de découvrir les trois super-héros adolescents de cette production exclusive.

Une nouvelle série à venir ! – Crédit : Netflix

Netflix prépare un programme chargé ces mois à venir. The Witcher développe sa saison 3 tandis que Stranger Things va tirer sa révérence. Sans oublier un calendrier chargé en septembre avec de nombreux films, séries et autres documentaires. Parmi les nouveaux venus, The Imperfects se taille une place chez nous à partir du 8 septembre 2022. Une série de super-héros ambiance teen show avec un trailer prometteur dévoilé pour l’occasion.

Humour, effets spéciaux et un peu d’horreur

C’est lors de la Netflix Geeked Week 2022 que le géant du streaming dévoile The Imperfects. Une production de 10 épisodes avec des super-héros qui a un arrière-goût de X-Men: Evolution, la série animée Marvel qui suit les mutants dans leur adolescence. Ce programme exclusif Netflix suit trois jeunes gens disposant de pouvoirs après des expériences scientifique.

Nos héros peuvent alors se transformer en créatures. Une situation très mal vécue par les protagonistes à la recherche de responsables mais surtout d’un remède. Vous vous en doutez, le gouvernement ne souhaite qu’une chose, les capturer pour les étudier.

Le trailer montre un cocktail d’effets spéciaux, éléments horrifiques avec une pointe d’humour. De quoi donner rapidement envie de découvrir le trio de super-héros malgré eux.

10 épisode disponibles d’un coup en septembre

C’est dès le 8 septembre jusqu’à novembre que The Imperfects est diffusé sur Netflix. Les spectateurs découvriront 10 épisodes lors de cette première saison. Rien n’a été indiqué à propos d’un possible prolongement, on imagine que le géant du streaming va garder un œil sur les audiences.

Comme c’est le cas la majorité du temps chez Netflix, tous les épisodes seront disponibles d’un coup pour les abonnés ! De quoi enchaîner les visionnages si cette production exclusive retient votre attention. On vous laisse avec ce trailer déjà visionné énormément depuis sa mise en ligne.

