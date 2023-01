The Last of Us : cette vidéo montre les différences et les similitudes entre le jeu et la série

La série The Last of Us a pour ambition d’adapter le chef-d’oeuvre vidéoludique tout en prenant quelques libertés scénaristiques. Le premier épisode est ainsi très fidèle au matériel source avec toutefois quelques nuances. Illustration dans ces vidéos comparatives très parlantes.

The Last of Us, les différences décryptées © YouTube Ultimate Gamerz

La série The Last of Us a eu un lancement canon. Après des critiques très élogieuses, nombre de fans se demandaient comment allait être adapté le jeu vidéo. Globalement, le premier épisode a fait consensus tant au niveau du rythme, du jeu d’acteur, de l’installation des enjeux et du respect du matériel source. C’est justement sur ce point précis que des vidéastes se sont penchés.

Ultimate Gamerz et ElAnalistaDeBits ont réalisé deux vidéos comparatives très intéressantes. Celles-ci mettent en opposition les images du jeu et celles du premier épisode de la série. Et force est de constater qu’un énorme travail a été fait pour recréer fidèlement les décors, les tenues des personnages et les ambiances du jeu.

The Last of Us : quelles différences entre le jeu et la série ?

Certaines séquences sont quasiment identiques comme quand Sarah offre à son père sa montre fraîchement réparée. À noter que dans le jeu, la jeune fille achète une nouvelle montre pour l’anniversaire de Joel. Alors que les infectés pullulent, Joel, son frère et Sarah prennent la poudre d’escampette. La fuite en voiture est recréée très fidèlement dans la série, les panneaux de circulation étant notamment identiques tout comme certains points de vue.

La mort de Sarah, tuée froidement par un militaire, est mise en scène de la même manière, à la différence que Joel est également touché par les balles dans le jeu. Alors que l’on savait que la série HBO ne serait pas aussi violente, une autre différence notable s’est confirmée dans l’épisode 1 : l’absence de spores remplacées par des vrilles. “Dans le jeu, il y avait des spores dans l’air et les gens devaient porter des masques à gaz, nous avons décidé que nous ne voulions pas faire ça pour la série”, avait expliqué récemment Neil Druckmann auprès de Collider.

On remarque aussi que Tess achève Robert d’une balle dans la tête alors que le trafiquant est tué par les Lucioles dans la série. Pour observer tranquillement toutes les nuances entre le jeu et la série The Last of Us, n’hésitez pas à visionner ces deux vidéos :

https://www.youtube.com/watch?v=N01ZSFX3Dno