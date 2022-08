The Last of Us : la série HBO se dévoile dans une première vidéo

HBO vient de partager une première vidéo officielle de The Last of Us, la série tant attendue basée sur la série de jeux vidéo éponyme. Pedro Pascal de The Mandalorian et Bella Ramsey (Game of Thrones) jouent les deux rôles principaux.

Plus de deux ans après l’annonce de l’adaptation en série de The Last of Us, HBO partage enfin un premier aperçu officiel. Ce n’est pas une bande-annonce à part entière, mais ces quelques secondes de vidéo suffisent déjà à nous plonger dans l’ambiance post-apocalyptique de la série de jeux vidéo développée par Naughty Dog.

Joel (Pedro Pascal) dans la série The Last of Us – Crédit : HBO

HBO a partagé dans une vidéo plusieurs extraits de séries à venir sur HBO Max. Des images de The Last of Us ont été révélées à la fin de cette vidéo. On y voit évidemment Pedro Pascal aussi connu pour son rôle de Din Djarin dans The Mandalorian ainsi que Bella Ramsey, ancienne star de Game of Thrones. Pedro Pascal et Bella Ramsey jouent les deux rôles principaux de la série, à savoir Joel et Ellie comme dans les jeux.

Joel, Ellie et Bill sont au cœur de ce teaser de la série The Last of Us

Alors que certains craignaient l’annulation de la série The Last of Us suite aux deux films récemment annulés par la Warner, cette vidéo confirme bien que HBO n’a pas prévu de l’annuler. Bien au contraire, The Last of Us a un énorme potentiel sur petit écran, même si la série « ne sera pas le nouveau Game of Thrones », selon les mots du directeur de HBO.

Official! The Last of Us is coming to HBO! pic.twitter.com/J8V91SwfcL — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) August 21, 2022

Les premières secondes du teaser de The Last of Us nous plongent immédiatement dans l’ambiance post-apocalyptique avec Joel et Ellie qui traversent un pont enneigé. On voit ensuite Joel apprendre à Ellie le maniement d’un pistolet pour se défendre. D’ailleurs, la vidéo dévoile aussi un troisième personnage qui n’est autre que Bill interprété par Nick Offerman.

Pour rappel, voici le synopsis de la série The Last of Us : « la série se déroule 20 ans après la destruction de la civilisation moderne. Joel, un survivant endurci, est embauché pour faire sortir Ellie, une jeune fille de 14 ans, d’une zone de quarantaine oppressive. Ce qui commence comme un petit travail devient rapidement un voyage brutal et déchirant, car ils doivent tous les deux traverser les États-Unis et dépendre l’un de l’autre pour leur survie ». Aucune date de sortie précise n’a encore été confirmée, mais The Last of Us est attendue pour 2023 sur HBO Max.

Source : CBR