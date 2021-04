The Last of Us : série contemplative ou film d’action, le choix est fait

The Last of Us ne sera pas un film mais une série diffusée sur HBO. Neil Druckmann, dirigeant de Naughty Dog, s’explique sur ce choix.

Le jeu vidéo The Last of US. Crédit : Sony Interactive Entertainment

Les fans de la PlayStation connaissent très bien Naughty Dog. Le studio, dont la maison mère n’est autre que Sony, a livré parmi les meilleurs jeux de la console. On pense évidemment à Crash Bandicoot, Uncharted mais surtout The Last of Us, qui a eu droit à sa version pixel art. Une franchise composée de deux jeux qui aura prochainement droit à sa série télévisée. Une série concoctée par HBO avec un casting désormais connu pour Ellie et Joel. Mais pourquoi Naughty Dog n’a-t-il pas fait le choix d’un film pour être à la hauteur du AAA qu’est The Last of Us ? Neil Druckmann, dirigeant du studio, s’explique à ce propos en interview.

Un univers bien trop vaste pour un long-métrage

On aurait pu croire que Naughty Dog préfère un long-métrage pour adapter The Last of Us. Après tout, le jeu est un blockbuster à plusieurs millions de dollars. Finalement, The Last of Us est une série et Neil Druckmann, dirigeant de Naughty Dog, s’en explique. L’homme a notamment révélé lors d’un podcast qu’une adaptation cinématographique a été annulée en 2014. Il semblerait que l’esprit du projet ne correspondait pas au format du long-métrage.

Quand j’ai travaillé sur le film, beaucoup de réflexion et de notes nous ont poussés à réfléchir sur comment l’agrandir, notamment le nombre de décors. Cela n’a pas fonctionné pour The Last of Us et je pense que c’est la raison pour laquelle le long-métrage n’a pas été fait.

– Neil Druckmann

Alors quand est venu l’heure d’une série pour HBO, se déroulant avant The Last of Us Part II et sa fin qui aurait pu être différente, Neil Druckmann a eu une autre approche. Plutôt qu’un blockbuster d’action, l’équipe a opté pour une série contemplative, se concentrant sur les personnages et décors. Le format long des séries est donc plus pertinent.

Notre approche de The Last of Us Part II était d’en faire un film indépendant (…). Et avec la série, nous pouvons creuser cette approche, car nous n’avons pas besoin d’autant de séquences d’action que dans le jeu.

– Neil Druckmann

Uncharted a opté pour le format cinématographique

Le film Uncharted. Crédit : Sony Pictures Releasing France

C’est cet été que HBO débute la production de The Last of Us. Dans le rôle de Joel, on trouve Pedro Pascal (The Mandalorian) et Bella Ramsey (Game of Thrones) dans celui d’Ellie. Il s’agit de la seconde adaptation d’un jeu de Naughty Dog puisque Uncharted a clôturé son tournage avec Tom Holland (Spider-Man) pour jouer le jeune Nathan Drake.

Source : CBR