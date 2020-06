The Last of Us Part 2 : quelles scènes ont été supprimées du jeu final ?

Moins d’une semaine après la sortie de The Last of Us Part 2, le directeur Neil Druckmann et la co-scénariste Halley Gross sont revenus sur le scénario du jeu à l’occasion d’une interview. Ils ont notamment révélé les scènes supprimées de la production finale.

Attention, spoilers. Ne continuez pas la lecture de cet article si vous n’avez pas encore terminé The Last of Us Part 2. Depuis sa sortie le 19 juin dernier, The Last of Us Part 2 fait beaucoup parler de lui dans le monde du gaming. Le scénario qui aborde de nombreux sujets sensibles divise les joueurs. Alors que certains le trouvent trop sombre et violent par rapport au premier opus, d’autres apprécient la prise de risque des scénaristes et le considèrent comme la suite parfaite. Dans une interview accordée à IndieWire, le directeur Neil Druckmann et la co-scénariste Halley Gross ont révélé de nombreux détails à propos du développement du titre tant attendu. C’est la première fois depuis l’annonce du jeu en 2016 qu’ils se sont autant ouverts.

Le chapitre de l’île des Séraphites était plus approfondi

L’histoire de The Last of Us Part 2 se termine en 25 heures environ tandis que celle du premier opus se finissait en une quinzaine d’heures. Pour un titre sorti des studios de Naughty Dog, c’est déjà pas mal. D’après les scénaristes, l’histoire aurait pu être encore plus longue s’ils n’avaient pas supprimé des scènes du jeu final.

Tout d’abord, Halley Gross a expliqué que les deux jeunes filles Ellie et Abby auraient dû rester cinq jours à Seattle au lieu de trois. La partie de l’aventure sur l’île des Séraphites était d’ailleurs bien plus approfondie. Les scénaristes avaient prévu une véritable histoire. Neil Druckmann a expliqué que : « il y avait toute une histoire parallèle quand Ellie est allée sur l’île des Séraphites, et nous avions tellement plus à dire sur les Séraphites et le voyage d’Ellie là-bas tandis qu’elle traverse les différentes couches de l’enfer et qu’elle continue d’avancer ».

Joel avait une petite amie et Ellie laissait un sanglier agoniser par vengeance

De plus, aussi surprenant que cela semble, Joel devait avoir une petite amie. La fin du jeu aurait alors été bien différente de celle que nous connaissons. Le chapitre de la ferme était censé contenir une scène de chasse. Dans le jeu, vous pouvez consulter le journal d’Ellie où elle raconte avoir tué un sanglier et l’émotion qu’elle en a ressentie. Les scénaristes avaient prévu une scène jouable où vous auriez pris le contrôle d’Ellie pendant la chasse de ce pauvre sanglier qu’elle finit par laisser agoniser sur le sol d’une station-service. Cette chasse était le moyen pour Ellie de se venger du sanglier qui lui avait fait peur dans le musée. Ce devait même être un cerf avant que les scénaristes décident d’utiliser le même sanglier.

La scène a été retirée non pas à cause de la violence, mais pour raccourcir cette partie du jeu et pour des raisons de production. Neil Druckmann et Hayley Gross avaient donc beaucoup d’idées pour le scénario de The Last of Us Part 2. Néanmoins, comme c’est bien souvent le cas dans le développement de jeux vidéo, les scénaristes doivent faire le tri pour ne garder que l’essentiel.

