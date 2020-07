Naughty Dog : le studio derrière The Last of Us Part II prépare un nouveau jeu solo

Naughty Dog vient tout juste de sortir The Last of Us Part II qui est incontestablement l’un des plus grands jeux de la PS4. Le studio ne se repose pas pour autant sur ses lauriers puisqu’il serait en train de préparer un nouveau jeu solo.

Le studio de développement de jeux vidéo basé à Santa Monica en Californie est à l’origine de franchises classiques et cultes telles que Crash Bandicoot, Jak and Dexter, mais aussi Uncharted et The Last of Us. Ces jeux sont tous des exclusivités PlayStation puisque Naughty Dog est une filiale de Sony Interactive Entertainment. C’est donc à ce studio que nous devons The Last of Us Part II sorti depuis le 19 juin seulement. Le jeu est un succès mondial, mais il est aussi au cœur de plusieurs polémiques et débats. Plus tôt cette semaine, Naughty Dog avait dû s’exprimer sur les propos violents et homophobes que tiennent certains joueurs à l’encontre des doubleurs et du directeur du jeu.

Naughty Dog a lancé un recrutement massif

On pourrait penser qu’avec l’engouement généré par la sortie de The Last of Us Part II, le studio prenne un peu de temps pour se remettre de ses émotions et de son travail acharné avant de reprendre le développement. Ce n’est pas apparemment pas le cas, puisque Naughty Dog a commencé le recrutement à tour de bras en ligne et sur les réseaux sociaux. En réalité, le studio américain avait confirmé qu’il avait besoin de quelque temps pour se reposer, mais cela ne l’empêche pas de se préparer pour la suite.

Les offres d’emploi postées par Naughty Dog ne révèlent évidemment pas la nature du nouveau jeu en préparation, mais elles donnent des indices. Parmi les postes recherchés, on retrouve en effet « level / environnement designer » pour un jeu solo, « graphics programmer », « cinematic lighting artist », « character artist » et « gameplay animator ». Il semblerait donc que Naughty Dogs soit bel et bien en train de préparer un nouveau jeu solo qui sortira en exclusivité sur la PlayStation 5.

Par exemple, la description de l’offre d’emploi intitulée « melee / gameplay animator » explique que « le travail peut consister à aider et à façonner le système de combat au corps à corps et / ou à donner vie aux divers modèles d’ennemis ». Ce n’est bien évidemment pas une confirmation, mais cela semble fortement indiquer qu’un aspect important du prochain jeu est le combat au corps à corps. Maintenant, il faut attendre une confirmation de la part de Naughty Dog.

