The Last of Us saison 2 : ces images volées montrent un nouveau personnage en action

De nouvelles images du tournage de la saison 2 de The Last of Us viennent de fuiter. Elles permettent de découvrir, pour la première fois, un des nouveaux personnages de cette saison en action aux côtés de Bella Ramsey.

© HBO

La première saison de la série The Last of Us est parvenue à faire honneur à l’œuvre de Naughty Dog. Un succès dû, entre autres, au concours de Neil Druckmann (scénariste du jeu) en tant que showrunner ainsi qu’aux performances magistrales de Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie.

La saison 2 de la série The Last of Us de HBO parviendra-t-il à faire aussi bien ? Il faudra attendre quelques mois pour le savoir, puisque le tournage est toujours en cours. Une image de celui-ci vient de fuiter, montrant un personnage important de The Last of Us Part 2 en action.

Jesse apparaît sur de nouvelles images du tournage de la saison 2 de The Last of Us

Le tournage de la deuxième saison de The Last of Us se poursuit du côté de la Colombie-Britannique, au Canada. Actuellement, tout ce beau monde travaille du côté du Harbour Green Park de Vancouver. Bella Ramsey et Pedro Pascal se trouvent évidemment sur place, mais ils ne sont pas les seuls.

Deux images volées montrent que l’interprète de Jesse, Young Mazino, est aussi sur le pont. On le voit en train de discuter avec Bella Ramsey dans ce qui ne semble pas être une scène de la série. Jesse fait partie des personnages inédits de The Last of Us Part 2, tout comme Dina, jouée par Isabela Merced et déjà apparue sur quelques clichés avec Ellie.

Ellie & Jesse



Bella Ramsey and Young Mazino on the set of The Last of Us Season 2 pic.twitter.com/crFRaGkJwo — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 26, 2024

Les fans du jeu vidéo arriveront peut-être à trouver à quel moment cette rencontre peut correspondre, mais nous n’en dirons rien pour ne pas spoiler le déroulement de l’histoire. D’autres images montrent quelques rues dévastées, rien de surprenant étant donné l’univers post-apocalyptique de TLOU.

Rappelons que la deuxième saison de la série The Last of Us, attendue en 2025, ne couvrira pas la totalité des événements du soft de Naughty Dog. Voilà pourquoi une troisième et même une quatrième saison devraient voir le jour dans les prochaines années.