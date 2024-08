The Last of Us saison 2 : une actrice menacée sur le tournage, son personnage la met en danger

Le tournage de la saison 2 de The Last of Us se passe dans des conditions inhabituelles pour Kaitlyn Dever. Elle travaille entourée de la sécurité car des personnes détestent réellement son personnage.

Max dévoilait récemment un premier teaser de la saison 2 de The Last of Us. On y voit Joel discuter des événements de l’hôpital Saint-Mary intervenant à la fin de la première saison avec un mystérieux personnage incarné par Catherine O’Hara.

Dans ce court teaser de The Last of Us, apparaît très furtivement Abby, incarnée par Kaitlyn Dever. Malheureusement, l’actrice doit faire preuve de beaucoup de courage pendant le tournage, car sa sécurité est en danger à cause du comportement insensé de certains « fans ».

Kaitlyn Dever travaille entourée de la sécurité sur le tournage de la saison 2 de The Last of Us

Isabela Merced, l’actrice incarnant Dina dans la saison 2 de The Last of Us, était l’invitée du podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz. L’américano-péruvienne a fait une révélation particulièrement choquante sur les conditions dans lesquelles doit tourner Kaitlyn Dever.

« Il y a tellement de gens bizarres qui détestent vraiment Abby, qui n’est pas une vraie personne. Elle a dû être extrêmement protégée par du personnel de sécurité », révèle Isabela Merced. Elle ne précise pas si la sécurité a été placée autour d’elle à cause de menaces en ligne ou d’invités indésirables directement sur le lieu de tournage.

Dans l’un ou l’autre des cas, la limite a été franchie. Il arrive souvent que des téléspectateurs ne parviennent pas à faire la distinction entre un personnage et la personne qui l’incarne, menant à ces dérives. Justin Prentice, interprète de Bryce Walker dans 13 Reasons Why, a reçu de nombreuses menaces et insultes à cause de son rôle.

Isabela Merced assure que Kaitlyn Dever est suffisamment solide pour faire face à cela, même si le tournage de la deuxième saison de The Last of Us s’avère probablement éprouvant pour la protagoniste d’Unbelievable. Isabela Merced indique que, malgré tout, Kaitlyn Dever est incroyable et que ces nouveaux épisodes vont captiver les téléspectateurs.