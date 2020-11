The Mandalorian : Bébé Yoda est-il le Jedi le plus puissant de la galaxie Star Wars ?

The Mandalorian a peut-être bien introduit le Jedi le plus puissant de toute la galaxie Star Wars. C’est ce que sous-entend le discours du scientifique dans le dernier épisode de la série.

Depuis la diffusion de la première saison de The Mandalorian, de nombreuses théories ont été évoquées au sujet de l’Enfant. On ignore encore beaucoup de choses sur la star de la série Disney+, mais le Chapitre 12 a révélé cette semaine les intentions machiavéliques de Moff Gideon envers le petit alien. Ce qui intéresse le grand vilain, c’est le sang de l’Enfant. Il l’utilise en effet pour des expériences scientifiques. Malheureusement, tous les sujets tests dans lesquels a été injecté le sang de Bébé Yoda sont morts.

Bébé Yoda est sans doute le plus puissant Jedi de la galaxie – Crédit : Lucasfilm/Disney+

On ignore encore de quels types de sujets il s’agit, mais on sait pourquoi Moff Gideon a choisi le sang de l’Enfant. Selon le docteur Pershing, Bébé Yoda a un taux de midi-chloriens dans le sang très élevé, sans doute même le plus élevé de toute la galaxie. Cette référence aux midi-chloriens reprend un concept introduit dans La Menace Fantôme, et plutôt impopulaire chez les fans de Star Wars. Il établit que la maîtrise de la Force par un individu dépend de la présence de ces micro-organismes dans le sang.

Dans le dernier épisode de The Mandalorian, le scientifique affirme que le taux de midi-chloriens dans le sang de l’Enfant est exceptionnel. « Je doute fort que nous trouvions un donneur avec un nombre de midi-chloriens plus élevé. », déclare-t-il. Cela signifierait que Bébé Yoda pourrait être le Jedi le plus puissant de la galaxie, ce qui expliquerait pourquoi l’Empire déploie tant d’efforts pour s’en emparer.

Créer des soldats dotés des pouvoirs de la Force ?

On ne connait pas encore l’agenda précis du grand vilain, mais on imagine que le précieux sang de Bébé Yoda lui servira à renforcer ses troupes. Il tente certainement d’injecter les midi-chloriens à des Stormtroopers, afin de les rendre sensibles à la Force. Il souhaite peut-être également obtenir lui-même ces pouvoirs. Mais la tâche semble difficile, puisque les premiers sujets rejettent tous le sang du petit alien, et le stock semble être épuisé. « L’Enfant est petit et je n’ai pu récolter qu’une quantité limitée sans le tuer. », explique Pershing. Le scientifique a donc besoin d’effectuer plus de prélèvements.

Mais Bébé Yoda est pour l’instant toujours entre de bonnes mains, et devrait donc dévoiler un peu plus l’étendue de ses pouvoirs dans les prochains épisodes de The Mandalorian.

Source : Comic Book